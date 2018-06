Schon seit Jahren gibt der Eingang zum Friedhof nicht das schönste Bild ab. Der bröckelnde Putz war nicht nur Pfarrkirchenrat Karl Kühlmayer ein Dorn im Auge: „Zuletzt wurde das Portal im Jahr 1980 renoviert, für eine Sanierung war es schon höchste Zeit.“

Auf rund 25.000 Euro soll sich diese Sanierung belaufen, die an der Pfarre – es handelt sich um einen Pfarr-, keinen Gemeindefriedhof – hängen bzw. an der Diözese, von der man sich finanzielle Hilfe erhofft. Aber natürlich versucht man die Kosten zu drücken wie derzeit beim Abschlagen des Mauerwerks. Mit schweren Bohrhämmern rücken Kühlmayer und eine ganze Reihe von freiwilligen Helfern aus, um den Putz abzutragen und natürlich auch zu entsorgen. Das neue Portal soll wie bisher teilweise mit Biberschwanzziegeln bzw. neu mit Kupfer eingedeckt werden, die Fertigstellung ist für Ende Juni vorgesehen.

„Bei dem Bauwerk am Eingang zum Friedhof handelt es sich um eine barocke Ausformung“, weiß Pfarrer Andreas Brandtner, der den Freiwilligen für ihre Arbeit dankbar ist. „Es war der Eingang zur ehemaligen Wehrkirche und stammt so wie die Friedhofsmauer aus der Mitte des 11. Jahrhunderts.“ Aus dieser Zeit dürfte auch diese Kirche stammen, deren Fundamente sind bei der heutigen Kirche noch zu sehen. Erstmals wird Langau als „Langenowe“ im Jahr 1153 in einer Stiftungsurkunde des Stiftes Geras erwähnt, die Kirche erstmals in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.