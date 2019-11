80 Schüler der Polytechnischen Schule packten an verschiedenen Orten der Stadt kräftig an.

Zwei Tage lang packten die Schüler der Polytechnischen Schule (PTS) Horn im Rahmen einer großen Sozialaktion gemeinsam mit ihren Lehrern in der Schule und an verschiedenen Einsatzorten kräftig an. Dabei waren die 14- bis 15-Jährigen ihren Fähigkeiten entsprechend an unterschiedlichen Projekten am Werk und konnten so viele wertvolle Erfahrungen sammeln.

Gemeinsam mit Bau-Fachbereichsleiter Gerhard Loidolt und Holz-Fachbereichsleiterin Martina Gschmeidler haben 16 Schüler beim Höbarth-Museum in Horn Renovierungsarbeiten durchgeführt. Fenster wurden geschliffen und gestrichen sowie Auslässe zugemauert. Zur Unterstützung hat die Firma Pittel& Brausewetter Christoph Landauer zur Verfügung gestellt. Außerdem hat die Gruppe einen Teil des Mauerkranzes der Stadtmauer renoviert.

Mit Betreuungslehrer Richard Schuhäker waren etliche Schüler bei der Feuerwehr Horn im Einsatz. Dort haben sie unter anderem geholfen, einen Estrichboden zu verlegen.

„Bieten den Schülern praxisnahe Ausbildung“

Zehn Schüler hatten mit Betreuungslehrerin Sabine Helmreich Klienten der Caritas-Werkstatt zu Gast. Die Jugendlichen hatten für die Gäste einen Computerkurs vorbereitet. Zusätzlich wurde gemeinsam gespielt.

Am Campus Horn halfen sie mit Metallfachbereichsleiterin Hana Schlögl den Betreibern bei der Sanierung eines Metallgeländers und bei Aufräumarbeiten. Eine weitere Gruppe verbrachte die beiden Tage mit Dienstleistungs-Fachbereichsleiterin Birgit Bigler im Stephansheim. Dort widmeten sie ihre Zeit den Bewohnern. Es wurde gespielt, Gedächtnistraining gemacht und eine Messe besucht.

Um die Verpflegung für die beiden Tage zu sichern, haben die Schüler des Fachbereichs Tourismus mit ihrem Leiter Bernhard Schwed praktisch rund um die Uhr gekocht. Zusätzlich hat eine Mediengruppe die Aktion unter der Leitung von Handel/Büro-Fachbereichsleiter Thomas Lederer mit Kameras begleitet und einen kurzen Film gestaltet.

„Das Ziel der Sozialaktion war es, Institutionen unserer Stadt zu unterstützen und dabei unseren Schülern eine Möglichkeit zu geben, möglichst praxisnahe Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Wir wollen so der Stadtgemeinde Horn und unseren Partnern für ihre Unterstützung danken und damit auch etwas zurückgeben“, zieht PTS-Direktor Christoph Meinhard eine positive Bilanz.