Reihenhausanlage in Altenburg bietet Familien Platz

Die WAV (Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Waldviertel“) errichtete eine innovative Reihenhausanlage. Diese fügt sich lückenlos und mit den neuesten Energiesparstandards in das gegebene Ortsbild ein und bereichert so die Gemeinde. Die vierzehn Reihenhäuser, angeordnet in Doppelhäuser an der Mahrersdorfer Straße, sind bezugsfertig und wurden im Rahmen einer Corona-konformen Übergabefeier an die neuen Eigentümer übergeben.

Gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Jürgen Maier, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, übergaben ARGE-Wohnen Obmann Manfred Damberger, Architekt Reinhard Litschauer und Vizebürgermeisterin Brigitte Allram die Schlüssel symbolisch an die neuen Besitzer. WAV Direktor Damberger: „Alle Reihenhäuser wurden in Miete mit Kaufoption vergeben und nach den neuen Richtlinien der NÖ Wohnbauförderung als Niedrigenergiehäuser errichtet.“ Ein Reihenhaus ist noch zu vergeben. Durch die Pandemie ist der ländliche Raum für Familien interessant geworden.

„Das klassische Eigenheim zu errichten, wird immer schwieriger. Die Doppelhausbauweise kann darauf eine Antwort sein“ betonte Damberger. Ein wichtiges Ziel der WAV ist es, auch in kleineren Orten und Städten leistbaren Wohnraum zu schaffen. „Bereits jeder fünfte Österreicher lebt in einer von gemeinnützigen Bauträgern errichteten oder verwalteten Wohnung. Die WAV mit ihren derzeit rund 4.000 verwalteten Einheiten leistet in NÖ einen beachtlichen Beitrag“ erklärte Maier und stellte die gute Infrastruktur der Gemeinde mit Gemeindeamt, Arzt, Kindergarten, Volksschule und das rege Vereinsleben in den Mittelpunkt seiner Rede.

„Das klassische Einfamilienhaus zu errichten wird immer schwieriger. Manfred Damberger Vorstandsdirektor WAV

Vizebürgermeisterin Brigitte Allram würdigte die gute Zusammenarbeit und freut sich schon auf gemeinsame Nachfolgeprojekte. „Die Bewohner sollen sich in Altenburg wohlfühlen und auch gerne eingliedern“ sagte Allram. Die Wohnhausanlage lässt so gesehen für die Bewohner keine Wünsche offen. Folgeprojekte sind bereits auf „Schiene“.

Mittlerweile beschäftigt die WAV rund 100 Mitarbeiter, deren Hauptaufgaben von der Koordinierung der Projekte, Förderansuchen, Vermarktung, bis hin zur Betreuung der Mieter (Wohnzuschuss, Hausverwaltung und -betreuung) reichen.

