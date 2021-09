Die Aufgabe: In 42,195 Stunden soll der verwilderte Johannessteinbruch wieder auf Vordermann gebracht und auch für Kinder attraktiv gestaltet werden. So wurden Sträucher geschnitten, Bäume gefällt, das Schilf aus dem Biotop entfernt, die Zaunelemente abgeschliffen und neu gestrichen und ein Bienenhotel errichtet. Das Herzstück des Steinbruchs, die alte Steinwinde, die zum Transport der Steinblöcke gedient hat, wurde besonders in Szene gesetzt.

Wer ist Joschi?

„Auch heuer haben wir nicht nur unsere Aufgaben erledigt, sondern sind, wie schon bei unseren vergangenen Projekten, einen Schritt weitergegangen. Wir haben uns eine Rahmenhandlung einfallen lassen, damit macht’s einfach mehr Spaß. Unsere Rahmenhandlung hat einen Namen: Joschi!“, erzählt Sprengelleiterin Katharina Winkler.

Joschi, der Steinmetzzwerg, erzählt die Geschichten rund um den Steinbruch, die auf den Infotafeln verewigt wurden. Bei jeder Tafel installierten die Landjugend-Mitglieder außerdem eine kleine Mitmach-Station.

Falk: „Das ist Gold wert!“

Nach 42,195 Stunden war der Projektmarathon 2021 für die Landjugend Burgschleinitz-Kühnring Geschichte: Die 25 Jugendlichen präsentierten ihr Projekt vor vielen interessierten Gemeindebürgern und ernteten viel Lob für die Umsetzung. Vizebürgermeister Wolfgang Falk meinte: „Dieses Projekt ist Gold wert.“ Ob die Arbeiten der Landjugend tatsächlich von der Landjugend Niederösterreich mit Gold prämiert werden, erfahren die Jugendlichen in den nächsten Monaten. Und Joschi? Der freut sich, viele Besucher in seinem neu gestalteten Steinbruch auf eine Zeitreise vor der Haustüre mitzunehmen.