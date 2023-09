Kühnring: Neuer Rastplatz „aus Hoiz und Stoa für die Gmoa“

„Nein in Kühnring und da Gmoa, a Rastplatzl aus Hoiz und Stoa“ - so lautet der Name des diesjährigen Projekts der Landjugend Burgschleinitz-Kühnring. Nach einem ereignisreichen Wochenende konnten die Jugendlichten stolz verkünden, dass das Rastplätzchen beim Holzlagerplatz in Kühnring fertig ist.

Ein Wochenende lang wurde in Kühnring viel gebaggert, Traktor gefahren und mit Holz gearbeitet. Die Mitglieder der Landjugend leisteten viel, aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Am Sonntagnachmittag wurde das Projekt dann den Gemeindebürgern präsentiert. „Es ist immer wieder schön zu sehen, mit wie viel Motivation unsere Landjugendmitglieder dabei sind. Ich bin stolz auf unsere Jugend“, meinte Leiterin Katherina Winkler.

Die Landjugend war mit ihrem Projekt „Libellenflug zum Meeresauge des Waldes“ im Vorjahr Silber bei der Projekt-Prämierung geholt. Das Preisgeld in Höhe von 150 Euro wurde jetzt sinnvoll eingesetzt. Es kam Schulkindern in Tansania zugute. Dadurch wurde die Finanzierung ihrer Ausbildung und der Kauf von Schulmaterialien unterstützt.

Mit dabei war die Gruppe auch beim diesjährigen Bezirksausflug nach Tschechien und ins Mühlviertel inklusive Betriebsbesichtigung des Unternehmens Naturfaser Fölser, einer Paddeltour auf der Moldau, einem Besuch am Stausee Lipno und weiteren Höhepunkten.