Zug hält jetzt auch in Röschitzer Volksschule

Bereits zum achten Mal nahm die Landjugend Röschitz am Projektmarathon teil. Sie hatte genau 42,195 Stunden Zeit, um die von der Gemeinde gestellten Aufgaben zu erfüllen. Am Freitag wurde den Jugendlichen die Aufgabenstellung in der Volksschule von Bürgermeister Christian Krottendorfer, Jugendgemeinderätin Daniela Neumayer und Projektleiter Andreas Stefan übergeben: Im Vorgarten der Volksschule sollen Hochbeete in Form eines Zugs, eine Aufstiegsmöglichkeit zum Rutschenhügel und eine Sitzmöglichkeit um einen neu gepflanzten Baum geschaffen werden. Falls noch Zeit übrig bleibt, sollen die Jugendmitglieder die Projektorte der vergangenen Jahre auf Vordermann bringen und ein neues Spielgerät am Spielplatz Röschitz anbringen.

Dann wurde bis Sonntag fleißig an der Umsetzung des Projekts gearbeitet. Hier war vor allem Teamgeist, Motivation und Ausdauer gefragt, doch auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen. Im Hintergrund war ein kleiner Teil der Jugend damit beschäftigt, die Arbeitsfortschritte laufend im Projektmarathonblog zu posten und via Social Media zu verbreiten.

Unter dem Titel „Back to school – Nächster Halt, Next Stop: Volksschulgarten Röschitz“ fand dann am Sonntag die Projektabnahme durch die Gemeinde und Volksschuldirektorin Sigrid Braunsteiner statt. Mit Stolz konnte die Landjugend Röschitz ihr umgesetztes Projekt sowie die dazu nötigen Arbeitsschritte der Bevölkerung präsentieren.

Die Mitglieder schafften es in der gegebenen Zeit, alle Aufgaben erfolgreich umzusetzen und auch die Zusatzaufgabe zu erfüllen. Außerdem blieb auch noch Zeit für allgemeine Verschönerungsarbeiten im Volksschulgarten wie die Hecken zu schneiden, den Barfußpfad neu zu befüllen und Unkraut zu entfernen. Bürgermeister Christian Krottendorfer freute sich über das tolle Endergebnis und dankte für die neuerliche Teilnahme bei diesem gemeinnützigen Projekt.