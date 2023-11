Keine Berührungsängste mit alten Menschen

Der Fachkräftemangel in Pflegeberufen dominiert regelmäßig Österreichs Medien. Im Rahmen eines Projekttages konnten die Schüler der dritten Klasse der Weitersfelder Mittelschule aus erster Hand erleben, was es heißt, Menschen zu betreuen und zu pflegen – und dabei anderen Freude zu bereiten.

Nach dem Empfang durch Direktor Horst Winkler, theoretischen Informationen zu dem Beruf und einer Führung durch das Haus besuchten die Schüler in Gruppen die Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums in Retz. Dabei konnten die Kinder mit den Bewohnern plaudern, Gesellschaftsspiele spielen, ihnen aus der Zeitung vorlesen, in Fotoalben blättern oder einfach zuhören, wenn diese aus ihrem Leben erzählten. „Die Schüler waren begeistert. Einige können sich einen Beruf als Pfleger gut vorstellen“, so das Resümee der Lehrerinnen Margarethe Wahl und Emilie Wingelhofer.