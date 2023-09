Eggenburger Kids auf Dreitages-Tour im Waldviertel

Die 4. Klassen der Volksschule Eggenburg verbrachten im September drei Tage im oberen Waldviertel. Quartier wurde in Großschönau bezogen, von wo aus jeden Tag ereignisreiche Ausflüge unternommen wurden. Besichtigt wurden unter anderem die Sonnenwelt in Großschönau, die Blockheide in Gmünd, die Burg Heidenreichstein und die Papiermühle in Bad Großpertholz. Aber das Highlight für die Kinder war die Glasbläserei in Alt-Nagelberg.