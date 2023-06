Projektwoche Auf Tauchgang im Mittelmeer

Valentin Perneder, Lena Fasching, Jana-Marie Duscher und Elena Eichinger (von links) erforschten mit ihrer Klasse in Kroatien eine Woche lang Meereslebewesen und lernten dort die Proben aus dem Meer zu holen und sie mit dem Mikroskop zu untersuchen. Foto: Foto:

A bwechslung in den Schulalltag einer Klasse des Realgymnasiums, also des naturwissenschaftlichen Zweigs, brachte eine Projektwoche in Mali Losinj in Kroatien.

Erstmals unternahm die 5. Klasse des Realgymnasiums Horn eine Reise nach Kroatien zu einer Meeresbiologischen Woche. Bei der Anreise machte die Gruppe unter der Leitung ihrer Professorin Manuela Kopper Halt bei der Höhle von Postojna, in der sie über die riesigen Höhlen mit über Millionen von Jahren gewachsenen Felsgebilden staunten. In Mali Losinj angekommen erhielten sie ein Schnorcheltraining und erfuhren von zwei Biologen viel über die Lebewesen des Meeres. Die Schüler sammelten Proben an der Küste und vom Meeresgrund und untersuchten diese im Anschluss in der direkt am Meer befindlichen Biostation unter anderem auch mit Mikroskopen. Sie lernten die Tiere detailreich zu zeichnen und diese auch samt lateinischem Namen zu bestimmen. Natürlich erlangten sie auch sehr viel Wissen über die Lebensweise der Meerestiere und -pflanzen und wie schützenswert sie sind.