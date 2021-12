Horner Bezirksparteichefs: Vorsätze klein, Hoffnung groß

Ohne große Vorsätze, dafür mit einer großen Hoffnung gehen die Bezirkschefs der politischen Parteien aus dem Bezirk Horn in das Jahr 2022: Das Überwinden der wegen der Coronapandemie aufgetretenen Spannungen in der Gesellschaft sehen sie geschlossen als wichtigste Aufgabe für das kommende Jahr.

ÖVP-Bezirksobmann Jürgen Maier. NOEN-Archiv

ÖVP-Bezirksobmann Jürgen Maier sieht zwar keine Spaltung der Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften, meint aber, dass dieses Thema in der Gesellschaft etwas angerichtet habe. „Es wird an uns allen liegen, das wieder zu reparieren. Jeder von uns soll daran ansetzen, dass wir zusammenhalten und gemeinsam diese Pandemie bekämpfen“, sagt Maier. Er wünscht sich generell, dass die Politik „unaufgeregter“ wird. Das gelte für die Pandemie-Situation, aber auch für das politische Miteinander.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. NOEN-Archiv

Dramatischer sieht dieses Thema SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. Die „Spaltung und Hetze in der Gesellschaft“ müssten aufhören. Was es dazu brauche? „Klare Regeln. Derzeit gibt es alle zwei Tage eine andere Verordnung. Das ist nicht zielführend und sorgt in der Bevölkerung für Unsicherheit.“ Um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen müssten die Sozialpartner in die Verhandlungen entsprechend eingebunden sein, plädiert er für ein „Miteinander“. Denn dieses Miteinander sei zuletzt von der Regierung vernachlässigt worden. Den Wunsch nach mehr „Miteinander“ teilt Grünensprecher Walter Kogler-Strommer. Auch Maier räumt ein, dass die Kommunikation seitens der Regierung gegenüber der Bevölkerung in den vergangenen Wochen und Monaten verbesserungswürdig sei.

Grünen Bezirkssprecher Walter Kogler-Strommer. NOEN-Archiv

Kogler-Strommer wünscht sich, dass die Spaltung der Gesellschaft in Gruppen aufhöre. Und „natürlich wünscht sich jeder, dass sich diese ganze Covid-Situation dem Ende zuneigt.“

FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler. NOEN-Archiv

Dass dieses rasche Ende bald kommt, glaubt FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler nicht. Er rechnet damit, dass auch weiterhin alle Themen von Corona überschattet sein werden. „Deshalb kann man auch nichts planen, ohne dabei Rücksicht auf Corona zu nehmen“, sagt er. Dabei gebe es genug Themen, die anzupacken seien – etwa die Hilfe für finanziell schwächere Haushalte, die von der hohen Inflation besonders betroffen seien. Die Steuerreform sei zu einem schlechten Zeitpunkt umgesetzt worden. Laut Kofler könnten die Entlastungen die Inflation nicht wettmachen. Wiesinger verweist zu diesem Thema auf den SPÖ-Vorschlag des Mehrwertsteuer-Nachlasses. Dass das Thema „Inflation“ auf Bundesebene angegangen werden müsse glaubt auch Maier.

Weitere Themen: Klima, Bildung, Kinderbetreuung

Als Horner Bürgermeister nehme er sich vor, dass die begonnenen Projekte voranschreiten. Seiner Meinung nach stehen sowohl die Stadt als auch der Bezirk Horn grundsätzlich gut da. Ihm sei wichtig, sich im Bezirk für das einzusetzen, was er auch beeinflussen könne. „Wenn die Pandemie nicht wäre, würden wir eine zufriedenstellende Situation vorfinden“, sagt er und verweist auf die Vollbeschäftigung, die es im Bezirk Horn trotz Pandemie gebe. Arbeiten müsse man dennoch am Arbeitskräftemangel, der der Wirtschaft schwer zu schaffen mache.

Weitere wichtige Themen, die SP-Chef Wiesinger angegangen sehen will, sind die Klimakrise, der öffentliche Verkehr, die Bildung und die Kinderbetreuung, die aufgrund der Gesundheitskrise zuletzt verdrängt worden seien. Mit einem Auge schon bei der Bundespräsidentenwahl ist hingegen FP-Chef Kofler. Dort sieht er für seine Partei auch „gute Aussichten, ein starkes Ergebnis einzufahren“.

Noch intensiver einbringen will sich Kogler-Strommer mit den Grünen in Horn. Die Zusammenarbeit auf Gemeindeebene funktioniere aber gut. Durch den Wechsel bei der ÖVP im Gemeinderat (die NÖN berichtete) erhofft er sich weiteren „frischen Wind“, so Kogler.

Während Maier sagt, nie viel von persönlichen Vorsätzen gehalten zu haben und Wiesinger betont, keine persönlichen Vorsätze zu haben, sagt Kofler, er versuche das ganze Jahr über „ein ordentlicher Mensch“ zu sein. Kogler-Strommer beteuert, persönlich „zufrieden und ausgeglichen“ zu sein.