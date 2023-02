Eggenburg: Anrainer fordern staubfreie Zone

„Wir wollen eine staubfreie Zone“, das war der Grundtenor, den die Anrainer im Siedlungsgebiet rund um die Fritz-Eheim-Straße fordern. Proteste gegen die Gestaltung der Straße und der Nebenflächen gibt es seit weit über einem Jahr. Streitpunkte sind ein Versickerungsstreifen, der „eine einzige Dreckspur“ (so die Anrainer) ist, ein fehlender Gehsteig sowie Schlaglöcher in der Straße.

Eggenburg Nächste Runde im Zank um Gehsteig

Eggenburg Unmut über neue Straße: „Rinnt das Wasser bei uns bergauf?

Unhaltbare Zustände im neuen Siedlungsgebiet

In einem Gespräch mit Bürgermeister Georg Gilli am 4. Februar äußerte Maria Braunsteiner, Anrainerin und Hauptinitiatorin, abermals ihren Unmut über die unhaltbaren Zustände. „Im Juni habe ich eine Unterschriftenliste überreicht und bis heute keine Antwort bekommen. Es ist offenbar nicht so wichtig, mit dem Bürger zu reden“, zeigte sie sich dankbar für das große Interesse der Anrainer an diesem Treffen. Und meinte über sich selbst: „Ich weiß, ich bin eine Querulantin!“ Braunsteiner hat mit ihrem Anliegen auch bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Horn und bei der Volksanwaltschaft vorgesprochen.

Burkhard Hammer und Georg Gilli nahmen zu den Vorwürfen Stellung. Foto: Edith Hofmann

Bürgermeister Gilli verteidigte die Gestaltung der Nebenanlagen: „In Siedlungen wird bewusst auf Gehsteige verzichtet, weil dann etwa zu wenig Platz für parkende Autos wäre.“ Die Straßenbreite solle für Verkehrsberuhigung sorgen. Grundsätzlich sei die Gestaltung des Versickerungsstreifens nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Gemeinde für jeden individuell mit gewissen Einschränkungen und auf eigene Kosten möglich. Außerdem verwies er darauf, dass Eggenburg eine Sanierungsgemeinde sei und der Ausbau der Infrastruktur gesetzlichen Regelungen unterliege. Stadtamtsdirektor Burkhard Hammer erläuterte, dass durch Aufschließungsabgaben im Vorjahr rund 270.000 Euro eingenommen wurden, die Ausgaben für den Straßenbau jedoch um 90.000 Euro höher lagen.

Schotterstreifen ist kein Ersatz für Gehsteig

„Ein Gehsteig ist vielleicht nicht notwendig, aber ein Schotterstreifen ist zu wenig“, argumentierte ein Teilnehmer. Kindergarten- und Schulkinder müssten auf der Straße gehen, weil auch eine Schneeräumung auf besagtem Streifen nicht möglich sei. Auch dass der Dreck von der Straße von durchfahrenden Autos bis auf die Garten- und Hausmauern geschleudert werde, wurde beanstandet.

Ein Vorschlag zur Einigung kam schließlich von Ex-Minister Wolfgang Brandstetter (er nahm in Vertretung seiner Kinder an der Versammlung teil), der selbst einmal als Gemeinderat agierte und die Problematik von beiden Seiten ins Auge fasste. Ein Versickerungsstreifen sei sicher kein adäquater Ersatz für einen Gehsteig. Die Anrainer mögen ihre Vorstellungen bei Maria Braunsteiner schriftlich kundtun, die diese dann gesammelt an die Gemeinde weiterleitet: „Vielleicht kann man damit eine Entscheidungsgrundlage schaffen, denn schließlich will keine Stadtverwaltung unzufriedene Bürger haben.“

Einen Vorwurf musste sich Bürgermeister Georg Gilli dennoch von ihm anhören, nämlich dass es Reservierungen der neu aufgeschlossenen Bauplätze nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Immobilien-Vermittler gegeben habe.

Ein Name, der in der Diskussion seitens der Anrainer immer wieder auftauchte, war jener von Vizebürgermeister Josef Kirbes. Der war zum Zeitpunkt des Bürgergespräches aber im Urlaub. Seitens der Anrainer wird erwartet, dass er beim nächsten Termin, der für 3. März festgesetzt wurde, anwesend ist.

Manchmal braucht es sie ja doch...

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.