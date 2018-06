Durchzugsstraße ins Einkaufszentrum oder Wohnstraße für Familien? An dieser Frage scheiden sich derzeit im Westen der Stadt Horn die Geister. Mitverantwortlich für diese Aufregung ist unter anderem ein NÖN-Artikel, aus dem die Anrainer der Föhrenstraße, der Heidestraße, des Stephansbergs und der Steinbruchstraße von den Plänen der Gemeinde bezüglich „Juliane-Mittermaier-Straße“ erfahren haben. Diese Straße verbindet die Frauenhofner Straße und die Prager Straße, wobei die Straße etwa bei der Hälfte in die Gewerbestraße einmündet.

„Wir wollen keine Rebellen sein, aber gleichberechtigt“

In diesem Bericht wurde seitens der Gemeinde angekündigt, dass bei diesem Übergang in die Gewerbestraße ein Absperrpoller errichtet wird, der die Anrainer vor Durchzugsverkehr und Lkw-Lärm schützen soll. Die Straße solle eine „Siedlungsstraße“ bleiben – für rund 15 der oben erwähnten Anrainer Grund genug, bei einem Treffen mit Bürgermeister Jürgen Maier ihren Unmut über diese Entscheidung kund zu tun.

Der Poller, der die Durchfahrt durch die Juliane-Mittermaier-Straße in Richtung Prager Straße verhindern soll, sorgt bei einigen Anrainern für Unmut. | Weikertschläger

Auf Unverständnis stieß bei der Gruppe, dass „die drei Anrainer, die in der Mittermaier-Straße neu gebaut haben, mehr Rechte als wir alteingesessenen haben“, wie Wortführer Walter Powisch meinte. Nicht zu verstehen sei, warum auf dieser Straße kein Durchzugsverkehr in Richtung Prager Straße und EKZ erlaubt sein solle, in den anderen Straßen aber sehr wohl. „Wir wollen keine Rebellen sein, aber wir wollen mit den Bewohnern der Mittermaier-Straße gleichberechtigt sein“, führte Powisch aus.

Auch die Anrainer in den 34 betroffenen Häusern und 36 Wohnungen hätten gerne Wohnstraßen, um den Durchzugsverkehr zu minimieren. Den drei neuen Anrainern werde dieser Wunsch aber sofort erfüllt.

„Was wäre, wenn wir auch auf die gleiche Lösung für unsere Straßen beharren?“, stellte Powisch in den Raum. Aus wenigen hundert Metern bis zum ÖAMTC-Kreisverkehr würden dann rund 2,2 Kilometer Fahrweg, wenn man den Umweg über die Frauenhofener Straße in Richtung Zentrum und dann über die Prager Straße bis zum Kreisverkehr und weiter ins EKZ nehmen müsste.

Bürgermeister Maier entgegnete, dass er auch Anrufe und Mails von Bewohnern der angesprochenen Straßenzüge erhalten habe, die gegenteiliger Meinung sind und die vorgeschlagene Variante begrüßten. Er versprach den Anwesenden dennoch, sich der Sache anzunehmen. Es werde eine Verkehrszählung durchgeführt, um das tatsächliche Verkehrsaufkommen in der Siedlung zu ermitteln.

Kreuzung Heidestraße-Stephansberg in Kritik

Den Wunsch, die Mittermaier-Straße für den Verkehr wieder aufzumachen, schlug Maier aber aus: „Dann hätten wir hier noch mehr Verkehr.“ Er werde den Verkehrsausschuss mit der Sache befassen.

Auch die Situation an der Kreuzung der Heidestraße mit dem Stephansberg soll genau unter die Lupe genommen werden. | Weikertschläger

Es gelte die Interessen abzuwägen: „Die einen wollen über diese Straße rasch ins EKZ fahren, die anderen befürchten mehr Verkehr, wenn wir sie aufmachen. Für mich steht aber immer das Thema Sicherheit an erster Stelle“, erklärte er, warum er für die Straße, in der viele kleine Kinder wohnen, für die Lösung mit dem Poller ist. Dieser wurde in der Zwischenzeit auch von den Bauhofmitarbeitern aufgestellt.

Im Zuge der Besprechung wurde auch die Frage der Kreuzung der Heidestraße mit dem Stephansberg besprochen. An dieser Vierer-Kreuzung steht derzeit kein einziges Verkehrszeichen, es komme oft zu gefährlichen Szenen: „Der einzige Grund, warum es hier nicht öfter kracht, ist der, dass die Anrainer wissen, dass hier die Rechtsregel nicht angewendet wird“, meinte eine Anrainerin. Auch in dieser Causa will sich Maier um eine Lösung bemühen.