Nach Alkofahrt bei Langau: Warten auf Polizist in „Cowboy-Stiefeln“

Zu den Vorwürfen der Gefährdung der körperlichen Sicherheit und des Widerstands gegen die Staatsgewalt bekannte sich ein 69-jährige Pensionist am Landesgericht Korneuburg „nicht einmal teilweise schuldig“. Er bat Richterin Monika Zbiral eine vorbereitete Stellungnahme vortragen zu dürfen, es falle ihm so leichter, die Geschehnisse in der Nacht von 19. auf den 20. Oktober wiederzugeben – und die hatten ihn auch in den Bezirk Horn geführt, wo er zwischen Langau und Geras mittels Straßensperre der Polizei gestoppt werden konnte.

Der Mann führte an, dass er von seiner Stammtischrunde in einem Lokal in Retz gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw in Richtung seines Zuhauses in Obermarkersdorf aufgebrochen sei. Getrunken gehabt hätte er zu dem Zeitpunkt lediglich ein großes und ein kleines Bier und einen Pfiff. Bei Obernalb bemerkte er im Rückspiegel Blaulicht hinter sich. Da er aber Freunde bei der Polizei habe, dachte er, die würden sich einen Spaß mit ihm machen.

Auch sei er „rechts ran gefahren, um die lustige Truppe“ überholen zu lassen, was aber nicht geschah. Wie lange denn das so gegangen sei, fragte die Richterin. Rund 22 Kilometer seien es gewesen - weit über Obermarkersdorf hinaus. „Da kamen Sie nicht auf die Idee, vielleicht wollen die doch was von mir?“, schien Zbiral nicht überzeugt von der Version.

Vertagt: Richterin will Polizisten einbestellen

Nachdem er von der Polizei gestoppt worden war, will der Mann auch miserabel behandelt worden und von einem Polizisten aus Geras mit dessen „Cowboystiefeln“ getreten worden sein. Der Beschuldigte witterte hinter der Anklage am Strafgericht eine Retourkutsche. Nur wofür konnte der 69-Jährige nicht recht formulieren. Es bedurfte auch vor der Aussage der amtshandelnden Polizisten nicht viel Fantasie, dass deren Darstellung wohl anders ausfallen würde.

Demnach habe der Mann in Retz eine Stopp-Tafel überfahren, wodurch sie auf ihn aufmerksam geworden sind und sowohl Blaulicht aktivierten als auch Blinkzeichen gaben. Für diese Signale interessierte sich der Fahrer des Wagens nicht, der vor dem Polizeiauto im Ortsgebiet mit 100 und außerhalb mit 150 km/h „in Schlangenlinien“ unterwegs war.

Der durchgeführte Alkotest wies einen Promillewert von 1,3 aus, was den Angaben des 69-Jährigen widerspricht, dafür aber faktisch eindeutig ist. Ein Detail Jedoch machte die Richterin stutzig, dass sie nämlich den originalen Messstreifen - wie üblich - nicht im Akt vorfand. Um diesen von der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn anzufordern und den Beamten kennenzulernen, der im Dienst Cowboystiefel trägt, vertagte Zbiral.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.