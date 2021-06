Ausgezeichnete Zukunftsaussichten gibt es für die führende Waldviertler Traditionsbäckerei Riederich in Horn, in der seit mehr als 100 Jahren richtig gutes Brot gebacken wird. Denn Julian Riederich ist frischgebackener Doppelmeister.

Damit wurde ein Beweis dafür erbracht, dass die Horner Bäcker-Dynastie auch in der mittlerweile vierten Generation nicht den Biss verliert. Der jüngste Bruder Julian Riederich ist nicht nur ausgezeichneter Konditormeister, sondern mischt nun auch als Bäckermeister das Handwerk und den Familienbetrieb auf. Julian Riederich arbeitet bereits seit 2017 im Familienunternehmen mit. Und das „aus Prinzip und aus Überzeugung“, wie er sagt. Er arbeitet in der eigenen Konditorei mit Fachwissen und Herz und tüftelt leidenschaftlich an neuen Kreationen.

Mit dem frischen Meistertitel als Bäcker ist die Führungsriege auch in der Backstube gemeinsam mit Bruder Andreas doppelt gesichert. „Wir starten voller Tatendrang und Energie in das 101. Jahr der Firmengeschichte und nehmen den Erfolg des Familienbetriebs buchstäblich in die eigenen Hände“, sind sich die beiden einig.

Riederich ist mit acht Eigenfilialen vom nördlichen Waldviertel bis in die Seestadt Aspern in Wien nahe am Kunden. Insgesamt werden rund 150 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Stammhaus in Horn und Cafés gehören auch vier Lebensmittelgeschäfte (Horn, Groß-Siegharts, Ravelsbach, Dobersberg) zum Unternehmen.