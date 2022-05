Stadtchor Eggenburg: Würdiger Abend zum Jubiläum

Werbung

Ein großes Jubiläum hat der Stadtchor Eggenburg in diesem Jahr zu feiern – sein 150 jähriges Bestehen. Zum Auftakt für dieses besondere Jahr fand im Lindenhofsaal ein Jubiläumskonzert unter der Leitung Andrea Straßberger statt. Alles Begann 1872 mit der Gründung eines Männergesang-Vereins. Erst 1922 gab es einen eigenen Frauenchor, später vereinten sich die zwei Chöre und ab diesem Zeitpunkt hieß der Chor „Stadtchor Eggenburg“.

Das Programm für den Abend wurde wie ein bunter Blumenstrauß gestaltet. „Wir haben Stücke aus allen Bereichen ausgewählt, die der Chor schon einmal gesungen hat“, erläutert die Chorleiterin in der Moderation. Zur Aufführung wurden dann traditionelle, romantische, klassische und moderne Chorwerke von verstorbenen und lebenden Komponisten gebracht.

Ehrennadel in Gold für Gabi Zeitelberger

Zu so einem großen Fest gehören natürlich auch ein Jubiläumswein und ein Dokumentationsbuch der Vereinsgeschichte. Das Buch hat Leiterin Andrea Straßberger in Zusammenarbeit mit dem Eggenburger Historiker Kurt Linsbauer in den vergangen Monaten geschrieben. Hinter dem Jubiläumswein steht vor allem Chormitglied Norbert Honsig. „Im Herbst haben wir zu zwölft per Hand die Trauben gelesen und zu unserm Wein veredelt“, schildert der Weinbauer. DerWein – ein Grüner Verltliner Weinviertler DAC – trägt übrigens den Namen ,unisono‘, das bedeutet im Einklang. „Das passt perfekt zum Chor und sollte in Wahrheit auch das Lebensmotto der Menschen sein“, sagte Honsig.

Hofbauer und Salomon brillierten als Solisten

In der Pause konnten die zahlreichen Zuhörer sich bei einem Schlückchen Wein die aufbereitete Ausstellung über den Verein ansehen. Damit ein Chor so lange bestehen kann, braucht es vor allem Mitglieder, die schon sehr lange dabei sind. Aus diesem Anlass überreichte Gerhard Eidher, Obmann des Chorverbandes Niederösterreich und Wien, die Ehrennadel in Silber an Christina Lehner und Michael Hager. Die Goldene Ehrennadel bekam Gabriele Zeitelberger angesteckt und Andrea Straßberger erhielt die Bronzene Ehrennadel für ihre Tätigkeit als Chorleiterin.

Brilliert an diesem Abend haben vor allem die zwei Solosängerinnen Andrea Hofbauer und Elke Salomon. Mit dem abwechslungsreichen Programm konnte der Stadtchor Eggenburg sein Können zeigen und das Publikum mit auf die musikalische Reise der vergangenen 150 Jahre nehmen. Dabei verzauberten die Sängerinnen und Sänger die Zuhörer mit einer sehr stimmungsvollen Atmosphäre.

