Bunte Vielfalt bei "Gartenlust" in Greillenstein .

Zahlreiche Besucher machten die "Gartenlust" in Greillenstein schon am ersten Tag zu einem Publikums-Magnet. Auch am 10. und 11. August (jeweils 10 bis 18 Uhr) kann man diese Garten-Ausstellung im schönen Ambiente rund um Schloss Greillenstein besuchen.