Stadtkino Horn: Verena Altenberger kommt

Verena Altenberger zählt zu den besten Schauspielerinnen Österreichs. Sie hat in vielen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Zuletzt verkörperte sie bei den Salzburger Festspielen die Buhlschaft. „Sterne unter der Stadt“ ist eine herzerwärmende Liebesgeschichte, die sich in einer Wiener U-Bahnstation zuträgt. Regisseur Chris Raiber erzählt in seinem Debütfilm ergreifend und fantasievoll über zwei außergewöhnliche Menschen und ihre grenzenlose Zuneigung. Verena Altenberger als Caro und Thomas Prenn als Alexander spielen ein Paar, das vergeblich versucht, seine Liebe im Stadium des Erblühens gleich wieder zu ersticken. Beide haben unterschiedliche Gründe dafür.

