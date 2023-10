Schweinburg: „Schrecken war groß, der Schaden gering“

Eine Photovoltaik-Anlage geriet am 25. Oktober in Schweinburg in Brand. Laut Hausbesitzer Hansi Tichy begann die Photovoltaik-Anlage kurz nach 13 Uhr vermutlich aufgrund eines Materialfehlers zu brennen. „Der schrecken war groß, der Sachschaden gering, Menschen kamen keine zu schaden“, so Tichy.

Die feuerwehren des Unterabschnittes unter der Einsatzleitung von Christoph Zotter hatten die situation schnell im Griff.