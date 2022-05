Ritt auf der Erfolgswelle für Horner Model geht weiter .

Weiter voll auf der Erfolgswelle ist das Horner Model Qendresa Bulliqi. Die 21-Jährige zog im Februar in der Mode-Metropole Mailand einige tolle Jobs an Land, die ihr in den vergangenen Wochen tolle Erfahrungen - und ihren Fans tolle Bilder einbrachten.