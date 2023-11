Auf die Herkunft kommt es an

Bei seinem Besuch im Landesklinikum Horn überzeugte sich Landesrat Ludwig Schleritzko von der Herkunft und Qualität der verwendeten Lebensmittel: „Die jahrelangen Bemühungen in Niederösterreichs Kliniken auf Regionalität und Saisonalität zu setzen, machen sich jetzt belohnt. Trotz der Erfolge sind wir weiterhin bemüht, den hohen Qualitätslevel in unseren Kliniken aufrecht zu halten und weiter auszubauen. Unsere Mitarbeiter in den Klinikküchen gehen mit guten Ideen und innovativen Konzepten voran und zeigen wie es gehen kann – das Landesklinikum Horn beweist das Tag für Tag.“

In einer Verordnung wurde gesetzlich festgelegt, dass die Herkunft von Zutaten in Speisen in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung bekannt gegeben werden müssen. Die aktuelle Herkunftskennzeichnung der Lebensmittel für die Verpflegung von Patienten sowie von Mitarbeitern im Landesklinikum Horn-Allentsteig weist aus, dass fast alle Grundnahrungsmittel für die Zubereitung der Speisen zum Großteil aus Österreich stammen. Die Herkunftskennzeichnung wird monatlich evaluiert und hausintern bekannt gemacht