Toter Rekrut: Anwalt will doch noch Anklage erreichen .

Der Anwalt der Eltern, deren 19-jähriger Sohn 2017 bei einem Fußmarsch in der Nähe der Radetzky-Kaserne Horn zusammengebrochen war, kündigt einen Fortführungsantrag bei Gericht an - und erhebt in der ZiB 2 schwere Vorwürfe.