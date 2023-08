Ende in Sicht für die Neverending-Story am Kamptal-Radweg?

Ein Felssturz, der mittlerweile drei Jahre zurückliegt, beschäftigt nach wie vor Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft, Medien, aber vor allem die Anrainer und Benutzer des Kamptal-Radweges zwischen Rosenburg und Kamegg. Warum? Der Radweg ist nach wie vor gesperrt! Es scheint niemanden zu geben, der die erforderlichen Kompetenzen hat, die Strecke wieder frei zu geben oder eine andere Lösung (etwa die Verlegung auf die andere Straßenseite) zu bewilligen.

„Die derzeitige Strategie der Gemeinde Rosenburg-Mold und der Bezirkshauptmannschaft Horn besteht praktisch in der Schaffung einer „Begegnungszone“ zwischen Radfahrern, Spaziergängern (mit und ohne Kinderwägen) und Läufern sowie sonstigen Sportlern (z.B. Inline-Skater) und Sattelschleppern, Anhängergespannen, Motorrädern sowie Autos - allerdings bei Tempo 100 auf langer Geraden mit anschließender S-Kurve (oder in umgekehrter Richtung)“, wandte sich Andreas Kölbl aus Rosenburg an die NÖN und kritisiert damit nicht nur, dass schon jahrelang auf eine Lösung gewartet wird. Besonders die kürzlich aufgestellte Betonsperre, die Fußgänger und Radfahrer praktisch nötigt, auf die Fahrbahn auszuweichen, stößt auf gänzliches Unverständnis. „Meine Frau und ich legen pro Jahr auf dieser Strecke ca 3.000 km zurück“, unterstreicht er seine Forderung nach einer Lösung.

Kölbl hat sich auch Gedanken für eine Lösung gemacht. Er schlägt vor, die Tafeln zur Verpflichtung der Radweg-Nutzung-zu entfernen,. die Hinweistafeln „Achtung Steinschlag-Gefahr“, die auch auf der B34 bereits vorhanden sind und eine Zusatztafel „Bentzung auf eigene Gefahr“ anzubringen. „Damit könnte jeder selbst entscheiden, welches Risiko er eingehen möchte: Steinschlag oder Kraftfahrverkehr“, findet Kölbl.

Abschließend fügt Andreas Kölbl noch eine geschichtliche Bemerkung hinzu: „Ich lebe seit mehr als 60 Jahren hier und kenne diesen Abschnitt der heutigen Straße von Jugend an, als dort noch ein Mühlengebäude stand und sich die alte Straße am Felsen vorbei und teilweise darunter durch duckte, um die Enge zwischen den Mühlengebäuden der alten Sparholzmühle zu passieren. Niemand kann sich an einen gravierenden Felssturz erinnern, und auch der heute unter Naturschutz stehende Felsen ist mehr Schutz als Gefahr für Benutzer des Radweges.“

Bürgermeister Wolfgang Schmöger ist seit Jahren um eine Lösung bemüht. doch auch ihm waren bisher die Hände gebunden. Die Absperrungsschilder möchte er nicht als Schikane für die Radwegnutzer sehen. „Natürlich wurden diese seitens der Gemeinde aufgestellt, veranlasst wurde dies jedoch von der Behörde. Und daran müssen wir uns halten“, erklärt Schmöger. Dass die Schilder immer wieder illegal entfernt, ausgerissen und neben den Weg gelegt wurden, machte die drastische Maßnahme mit den Beton-Absperrungen erforderlich.

Eine Sicherung des Felsens auf Gemeindekosten hält der Rosenburger Bürgermeister auf Dauer für schlicht unerschwinglich. Doch Schmöger sieht ein Licht am Ende des Tunnels: „Wir erwarten diese Woche noch ein Gutachten, in das auch eine Radfahrerzählung eingeflossen ist.“ Ziel ist es, den Radweg Kamp-abwärts auf die andere Seite zu verlegen. Die ersten Verhandlungen diesbezüglich wurden bereits aufgenommen. „Die Grundeigentümer zeigen sich gesprächsbereit“, ist Wolfgang Schmöger zuversichtlich, dass die „Causa Radweg“ nun doch in absehbarer Zeit eine zufriedenstellende Lösung findet.