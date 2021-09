Führen strengere Maßnahmen zum Erfolg? Mit September wurden die Strafen für Schnellfahren stark angehoben, die Dauer des Führerscheinentzuges verdoppelt. Ob das in Zukunft Wirkung gegen das Rasen zeigt, muss sich erst herausstellen. Aber gibt es im Bezirk überhaupt klassische Raserstrecken?

Bezirkshauptmann Johannes Kranner verneint dies. Zu hohe Geschwindigkeiten kommen auf manchen Straßen sicher vor, aber man kann im Bezirk Horn keine Straße als Raserstrecke bezeichnen“, meint er. Das bestätigt auch Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer. Vermehrte Geschwindigkeitsüberschreitungen an bestimmten Punkten wären dabei aber schon auch immer ein Thema.

So zum Beispiel auf der Horner Umfahrung. „Hier haben wir auch schon jemanden mit 192 km/h gemessen“, berichtet Geitzenauer. Die Polizei würde an den entsprechenden Stellen verstärkt kontrollieren. „Die Straße ist schön breit und lädt damit nicht nur zum Überholen, sondern eben auch zum Schnellfahren ein.“

Dieser Zusammenhang ist der Polizei und vielen Bürgern auch auf der Horner Pragerstraße aufgefallen. Hier wird der Mittelstreifen, der eigentlich zum Abbiegen gedacht ist, gerne mal auch zum Überholen benutzt. „Die Polizei fahndet natürlich. Es ist uns aufgefallen, Beschwerden gab es aber noch keine“, schildert Geitzenauer. Gefährlich sei die Situation aber allemal, da in der Pragerstraße auch viele Radfahrer unterwegs sind.

Auf Bundesstraßen generell zu schnell

Ansonsten würde auf jeder Freilandstraße mit 100er-Beschränkung generell zu schnell gefahren werden. Vermehrt betroffen seien natürlich die Bundesstraßen 2 und 4. Im heurigen Jahr wurden im monatlichen Schnitt rund 400 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen. Dabei handelt es sich allein um polizeiliche Kontrollen. Messungen aus Radarboxen sind nicht miteingerechnet.

Das sei alles noch in einem Rahmen, in dem man nicht über große bauliche Veränderungen nachdenken müsse. Viel diskutiert seien laut Geitzenauer dagegen die Geschwindigkeitsübertretungen bei Ortseinfahrten. „Wir bekommen immer wieder Anfragen, wie erst kürzlich in Breiteneich, dass wir hier mehr kontrollieren sollen“, erklärt die Polizeikommandantin. Auch neue Radarboxen könnten Abhilfe schaffen. Mit der aktuellen Verteilung im Bezirke fahre man aber recht gut. „Die jetzigen Radarboxen stehen schon an den richtigen Stellen“, meint Geitzenauer.

Raserstrecken in direkter Nähe

Der Horner ÖAMTC-Obmann Hans Hohenegger sieht die Raserstrecken ebenfalls vor allem in der direkten Nähe der Bezirksstadt. „Auf der Horner Umfahrung wird natürlich gerne Mal zu schnell gefahren. Ohne wirkliche Fahrbahneinteilung fahren beim Überholen manchmal drei nebeneinander. Scheinbar ist aber genug Platz, dass hier nur selten etwas passiert“, meint Hohenegger.

Auch am abwärts verlaufenden Straßenstück nahe Maria Dreieichen sei viel Potenzial zum zu schnell fahren da. Und dann ist da natürlich noch die B 4 zwischen Mold und Mörtersdorf. „Die lange Gerade mit guter Sicht verleitet immer wieder Menschen zum Rasen“, erzählt Hohenegger.

Ob die erhöhten Strafen am Ende wirklich Wirkung zeigen, ist er sich nicht sicher. Außer verschärften Kontrollen, mehr Radarboxen und Section Controls könne man laut ihm nur wenig dagegen unternehmen. „Man muss aber auch vermerken, dass wirkliche Raser die Ausnahme sind und der Bezirk kein Problem mit Straßenrennen hat“, erklärt Hohenegger.

Letztere würden sich laut dem ÖAMTC-Obmann vermehrt im Wiener Raum abspielen. „Bei der Rückreise vom Urlaub bin ich schon in so ein Rennen auf der Donauuferautobahn hinein geraten. In der 80er-Zone sind sie dort mit 160 an mir vorbeigebrettert“, berichtet Hohenegger.

Ein Lösungsvorschlag gegen Straßenrennen

Die erhöhten Strafen seien für ihn bei diesem Problem keine Lösung: „Die Politik brauchte eine schnelle Lösung und eine Beruhigungspille für die Medien. Eine Verdoppelung der Strafen wird vielleicht die Kassa klingeln lassen, aber geht am Problem der Straßenrennen eigentlich vorbei.“ Viel mehr ist sein Lösungsvorschlag ein psychologischer. „Die ‚Fast & Furious-Generation‘ will im jugendlichen Leichtsinn auch das Auto irgendwo ausprobieren. Für diese Personen braucht es außer höheren Strafen auch eine Spielwiese, wo dieser Übermut gefahrlos ausgelebt werden kann. England und Japan gehen diesen Weg. Hier werden Strecken gegen Bezahlung gesperrt und für private Autorennen genutzt“, erzählt Hohenegger.