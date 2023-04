1.001 PV-Dächer: Ziel von Waldviertlerin ist erreicht

Als sie im Jahr 2014 mit ihrem Projekt „Tausendundein Dach“ an die Öffentlichkeit ging, schien die Idee, auf 1.001 Firmendächern Photovoltaik-Anlagen zu errichten, für viele – in einem damals schwierigen Marktumfeld – noch utopisch, von manchem wurde sie sogar belächelt. Jetzt hat es die aus Brunn stammende Unternehmerin Cornelia Daniel geschafft. Mit einer großen Feier wurde das Erreichen des Zieles gefeiert. Das 1.001 Dach wurde jetzt auf der Interspot Film GmbH in Wien errichtet.

Mit Anlagen Investitionen über 25 Mio. angestoßen

Ziel des Projektes „Tausendundein Dach“, einer Kooperation zwischen Daniels Firma Dachgold und dem Photovoltaik-Spezialisten und Anlagenbauer 10hoch4 aus Wiener Neustadt, war es von Beginn weg, wie die NÖN regelmäßig berichtete, einen neuen Markt für Eigenverbrauchsanlagen in Unternehmen zu erschließen. Damit Unternehmen eine PV-Anlage schnell und unkompliziert bekommen, haben die beiden Unternehmen eine Einkaufsgemeinschaft speziell für Unternehmen ins Leben gerufen. Die Lösung: Ein One-Stop-Shop für Unternehmen, die sich um nichts kümmern wollen, und die Wirtschaftlichkeitsberatung sowie die Förderabwicklung und die schlüsselfertige Anlage aus einer Hand bekommen.

Seit 2014 haben Daniel und ihr Team rund 3.000 Termine absolviert, 100.000 Telefonate geführt und über 200.000 E-Mails geschrieben. Insgesamt wurden auf allen Dächern der Tausendundein-Dach-Initiative unglaubliche 20.000 kWp verbaut, was ca. 50.000 Modulen oder dem Verbrauch von 5.000 Haushalten entspricht. „Die Initiative hat in Summe Investitionen von mehr als 25 Millionen Euro in gewerbliche Photovoltaikkraftwerke mobilisiert“, freut sich Daniel.

8.600 Tonnen CO2 eingespart

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind beeindruckend: Diese Anlagen sparen jährlich 8.600 Tonnen CO₂ ein. Aus dem Bezirk Horn haben unter anderen die Unternehmen Leidenfrost Pool aus Eggenburg, das Handelshaus Kiennast aus Gars, die Firma Zabransky aus Langau, die Neue Mittelschule Horn oder das Haus der Barmherzigkeit in Horn im Rahmen dieses Projekts PV-Anlagen in-stalliert.

„Ich denke, es ist nicht übertrieben, hier von einem Märchen zu sprechen, das wahr geworden ist“, meinte Daniel. Denn zunächst schien das Ziel mit nur 3 bis 4 Projekten im ersten Jahr unerreichbar, aber nach drei Jahren war endlich Dach Nummer 100 erreicht – und dann ging es Schlag auf Schlag. Sie sei „unglaublich stolz“ darauf, was sie gemeinsam mit ihrem Team erreicht habe: „Unser Weg war voller Hürden, aber wir haben an unsere Vision geglaubt und uns nicht von Rückschlägen entmutigen lassen“, blickt Daniel zurück.

Nebeneffekt: 22.000 Euro für Menschen in Afrika

Mit ihrem Projekt ging es Daniel aber nicht nur um den Schutz der Umwelt und die Förderung erneuerbarer Energien, sondern auch darum, soziale Verantwortung zu übernehmen. Seit 2017 gibt es eine Kooperation mit der Organisation „Licht für die Welt“ mit dem Commitment, für jedes Dach auch ein Augenlicht in Afrika zu spenden. Bereits mehr als 22.000 Euro an Spendengeldern sind mittlerweile eingegangen und haben zahlreichen Menschen in Afrika ein besseres Leben ermöglicht.

Gefeiert wurde das 1001. Dach in Purzls Paradiesgartl auf dem Gelände der Interspot Film GmbH. Auf der Veranstaltung trafen sich stolze Besitzer einer solchen Anlage. Und dabei verkündete Daniel ihr nächstes, wohl nicht weniger ambitioniertes Ziel: „Tausendundein Dach war nur der Anfang, denn das nächste Ziel lautet: Alle Unternehmensdächer solarisieren.“ Dachgold übernimmt übrigens die wirtschaftliche Beratung, die Förderberatung und das Marketing, 10hoch4 realisiert den schlüsselfertigen Bau der Anlage.

