Wesentlicher Punkt der Sitzung des Eggenburger Gemeinderates am 13. März war der Rechnungsabschluss 2018 – und der sei, wie Finanz-Stadtrat Gerhard Kabesch (ÖVP) ausführte, sehr positiv.

Im ordentlichen Haushalt wurde bei Einnahmen von 8,7 Mio. Euro ein knapper Überschuss von 40.000 Euro erwirtschaftet. In diesem positiven Ergebnis enthalten ist allerdings der Überschuss in Höhe von 100.000 Euro aus dem Vorjahr, ohne diesen hätte es einen Abgang von 60.000 Euro gegeben, wie Kabesch ausführte. Gegenüber dem Defizit von 1,1 Mio. Euro, das im Voranschlag für 2018 prognostiziert war, habe man aber ein sehenswertes Ergebnis geschafft – und das, obwohl die Bedarfszuweisung seitens des Landes mit 250.000 Euro die niedrigste in den vergangenen 15 Jahren gewesen sei. Zurückzuführen sei das wesentlich bessere Ergebnis einerseits auf Mehreinnahmen (etwa 88.000 Euro bei der Kommunalsteuer, 66.000 Euro bei Aufschließungsbeiträgen, 135.000 Euro Ertragsanteile, ...) und Minderausgaben (so wurden etwa von den 70.000 Euro, die für Pflasterarbeiten am Hauptplatz veranschlagt waren, aus Zeitgründen nur 3.000 Euro aufgebraucht). Auch im außerordentlichen Haushalt wurde bei Einnahmen von 4,1 Mio. Euro und Ausgaben von 3,7 Mio. Euro ein Überschuss von 360.000 Euro erwirtschaftet. Unter anderem wurde durch den Verkauf von Bauplätzen beim Grundverkehr ein Plus von 380.000 Euro erzielt, bei Kanal und Wasser hingegen ein Fehlbetrag von 260.000 Euro.

Schuldenstand sank um 700.000 Euro

Erfreulich auch die Entwicklung bei der Verschuldung: Die Schulden konnten im Verlauf des Jahres um 700.000 Euro auf 4,9 Mio. Euro gesenkt werden. „Vor zehn Jahren war der Stand noch bei zehn Millionen“, führte Kabesch aus. Die Gemeinde wolle sich aber nicht tot sparen, man rüste sich aber für anstehende größere Projekte: „wohlwissend, dass wir dann den aktuellen Stand nicht halten werden können“, sagte Kabesch.

Kabesch und Bürgermeister Georg Gilli (ÖVP) bedankten sich dann bei den Stadt- und Gemeinderäten für die Budgetdisziplin, die die gute Entwicklung erst möglich mache. Der Rechnungsabschluss wurde dann ohne größere Diskussionen einstimmig angenommen.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde ein Grundsatzbeschluss für den Betrieb der Tagesbetreuungseinrichtung, die im Zuge des Kindergarten-Umbaus im Gebäude der ehemaligen Sonderschule errichtet werden soll (die NÖN berichtete). Durch diesen Grundsatzbeschluss kann um eine LEADER-Förderung für Personalkosten angesucht werden, die zwei Jahre lang je 19.000 Euro bringen soll. In den nächsten Wochen soll der Bedarf der Betriebszeiten der Tagesbetreuungseinrichtung mit den Eltern erhoben werden, durch die Tagesbetreuungseinrichtung sollen drei Arbeitsplätze in Eggenburg geschaffen werden.