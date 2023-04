Falk: „2022 ist sehr gut gelaufen“

Keine Fragen, keine Diskussion bei der letzten Gemeinderatssitzung beim Tagesordnungspunkt „Rechnungsabschluss 2022“ und letzten Endes Zustimmung aller 21 anwesenden Mandatare zum Rechenwerk, das Finanz-Referentin Daniela Groll verständlich zur Kenntnis brachte.

Dementsprechend zufrieden auch Bürgermeister Martin Falk: „Es ist sehr, sehr gut für uns gelaufen, denn der Garser Wirtschaftsmotor brummt, die Entwicklung der Kommunalsteuer war positiv, wir haben vom Bund in der Corona-Zeit und auch jetzt zusätzlich Mittel erhalten und wir budgetieren vorsichtig, setzen die Ausgaben etwas höher und die Einnahmen niedriger an, was uns mehr Bewegungsfreiheit gibt.“ Außerdem profitiere man von der Teuerung („So blöd das jetzt klingt“), denn die zusätzlichen Einnahmen über die Mehrwertsteuer kämen ja auch den Gemeinden zugute.

„Das Haushaltspotenzial, das angibt, wie viel wir für Investitionen zur Verfügung haben, liegt bei gut einer Million Euro“, führte Groll aus. 1,4 Millionen sind 2022 unter anderem für das Feuerwehrhaus Gars (121.000 €), die neue Sporthalle (441.000 €), den Straßenbau (306.000 €) oder die Abwasserbeseitigungsanlage (105.000 €), um nur die größten Brocken zu nennen, ausgegeben worden. Ausgaben für das Feuerwehrhaus und die Kläranlage werden auch 2023 und die nächsten Jahre prägen.

Die Schulden konnten von 8,771 Millionen Euro zu Jahresbeginn 2022 auf 8,457 Millionen gesenkt werden. „Das ist allerdings eine Momentaufnahme, wir sind ja alle keine Hellseher und wissen nicht, wie es mit den Zinsen weitergeht. Außerdem stehen ja die beiden Großprojekte Feuerwehrhaus Gars und Kläranlage an.“

