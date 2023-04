Japons hat ein „Plus“ in der Kassa

Eine äußerst positive Bilanz konnte die Gemeinde Japons bei der Präsentation des Rechnungsabschlusses vorweisen. Der Schuldenstand der Gemeinde konnte gegenüber 2021 um 183.000 Euro gesenkt werden und beträgt mit Ende 2022 3.050.000 Euro. Die liquiden Mittel wurden auf 830.000 Euro (gegenüber 550.000 Euro) gesteigert. Das Haushaltspotenzial weist einen Wert von plus 225.000 Euro auf.

Für Instandhaltung und Bau von Straßen und Güterwegen wurden im Vorjahr rund 110.000 Euro investiert. In die Sanierung des Feuerwehrhauses Japons flossen rund 39.000 Euro, die Kindergartensanierung schlug sich mit rund 34.000 Euro zu Buche. An Abgabenertragsanteilen wurden der Gemeinde Japons rund 738.000 Euro gutgeschrieben.

Neben dem Rechnungsabschluss fielen noch weitere einstimmige Beschlüsse. So wurde der Auftrag für die Bauarbeiten zur Siedlungserweiterung an die Firma Swietelsky in Höhe von 1,1 Mio. Euro, vorbehaltlich der noch ausständigen Zustimmung des Landes für das Bauvorhaben, vergeben. Außerdem wird für die Volksschule ein Smartboard um 6.400 Euro angekauft. Für die Gemeindekanzlei und das Bürgerbüro werden um 14.000 Euro neue Büromöbel angeschafft.

Gefasst wurde auch ein Grundsatzbeschluss zur Gründung einer Energiegemeinschaft. Mit diesem gemeindeinternen Pilotprojekt soll die Versorgungssicherheit in der Gemeinde gesteigert werden, um die gemeindeeigenen Gebäude sowie Kaufhaus und Gasthaus versorgen zu können. Dies soll einen weiteren Schritt in Richtung Energiesicherheit der Gemeinde bedeuten. „Durch die Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen konnten wir in unserer Energiebuchhaltung eine enorme Ersparnis erzielen“, erklärt Bürgermeister Karl Braunsteiner und schließt eine Erweiterung der Energiegemeinschaft nicht aus.

