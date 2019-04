Einstimmig beschlossen wurde der Rechnungsabschluss 2018 vom Langauer Gemeinderat in seiner Sitzung vom 28. März.

Der Rechnungsabschluss weist im ordentlichen Haushalt Einnahmen von 1,63 Mio. Euro und Ausgaben in Höhe von 1,51 Millionen Euro auf. Der Soll-Überschuss von 117.000 Euro sei aber kein Grund für „Euro-Phorie“, wie Bürgermeister Franz Linsbauer (ÖVP) erklärte. Zustande gekommen sei er nämlich durch enorme Holzverkäufe aus dem Gemeindewald aufgrund der Borkenkäferproblematik. „Um zu retten, was zu retten ist“, habe man die intensiven Schlägerungsmaßnahmen durchführen müssen. Die Menge des Holzes, die in guten Jahren 250.000 Euro wert gewesen sei, habe 115.000 Euro erbracht. Noch mehr, als der niedrige Preis, schmerze aber, dass „wir viel Holz geschnitten haben, das noch 20 Jahre hätte wachsen sollen“, zeigte Linsbauer die negativen Seiten des Überschusses auf. Man habe schon 2018 Rücklagen für die nun anstehende Wiederaufforstung gebildet.

Schuldenstand beträgt 1,93 Millionen Euro

Im außerordentlichen Haushalt stehen Einnahmen in Höhe von 522.000 Euro Ausgaben in Höhe von 402.000 Euro gegenüber. Damit wurde ein Soll-Überschuss von 120.000 Euro erzielt. Der Schuldenstand der Gemeinde beläuft sich per 31.12.2018 auf 1,93 Mio. Euro.