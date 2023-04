Sigmundsherberg: Ein Polster vor dem Großprojekt

Mit dem Neubau des Gemeindezentrums (die NÖN berichtete über die Pläne) steht die Marktgemeinde Sigmundsherberg vor einem „Jahrhundert-Projekt“. Umso erfreulicher ist daher aus Sicht von Bürgermeister Franz Göd der Rechnungsabschluss 2022. Denn der zeigt, dass die Gemeinde finanziell derzeit ganz gut aufgestellt ist. „Und für dieses Projekt brauchen wir eh einen Polster“, sagt Göd.

Denn der Abschluss weist ein kumuliertes Haushaltspotenzial von 624.000 Euro auf. Vor Zuwendungen und Rückführungen waren es sogar knapp 790.000 Euro. Davon wurden aber bereits Beträge – etwa 20.000 Euro für die Sanierung der Friedhofskapelle in Sigmundsherberg, für den Güterwegebau oder Vermessungen – abgezogen. Die 624.000 Euro seien aber „beträchtlich“, sagt Göd: „Vor allem, wenn man bedenkt, welche Projekte wir zuletzt umgesetzt haben“, spricht er den neuen Nahversorger, die Tagesbetreuungseinrichtung oder zuletzt die Renovierung der Outdoor-Klasse in der Volksschule, die beim 50-Jahr-Jubiläum der Schule heuer gesegnet werden soll, an.

Schuldenstand von 2,76 auf 2.49 Mio. Euro gesenkt

Unter anderen sei das gute Ergebnis auch auf die Unterstützung durch das Land zurückzuführen, das „die Gemeinden in der Krise nicht im Stich gelassen hat“, so Göd. Daher habe man auch heuer die Vereine nun schon das dritte Jahr in Folge mit der doppelten Subvention unterstützen können. Damit wolle man den Vereinen auch ein Signal schicken, sagt Göd: „Wir wollen ja, dass sie weitermachen, weil sie enorm wichtige Arbeit leisten.“

Positiv hat sich auch der Schuldenstand im Vorjahr entwickelt. Er konnte von 2,76 Mio. Euro auf 2,49 Mio. Euro gesenkt werden, wobei laut Göd ein Großteil der Schulden auf Kanal und Wasser entfallen, also über Gebühren gedeckt sind. Der Abschluss wurde dann von allen Mandataren einstimmig beschlossen.

Übrigens: Nach guten Gesprächen mit der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) soll demnächst die Ausschreibung für das neue Gemeindezentrum erfolgen. Es sei das große Ziel, im September mit den Bauarbeiten starten zu können, sagt der Bürgermeister.

