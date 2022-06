Regenbogenfahne gehisst Zum „Pride-Month" regnet es Farben am Horner Gym

Aino Kyrölä, Hannah Gieler, Anna-Sophie Krottendorfer, Sullivan Pökl, Liliana Scharinger, Katharina Postl, Timna Sommer (hinten), Tiziana Kofler, Pia Krimmel, Lehrerin Irene Lindermaier-Brackin und Matthias Perneder vor der frisch gehissten Regenbogenfahne im Schulhof des Gymnasiums Horn, die für die Vielfalt der Gesellschaft und ein harmonisches Miteinander steht. Foto: Peter Schnaubelt

D as Gymnasium Horn bekennt Farbe und hisst zum Auftakt des „Pride-Month“ Juni die Regenbogenfahne im Schulhof. Die Fahne symbolisiert mit den Farben des Regenbogens die Vielfalt der Gesellschaft, in der wir leben und die auch den Schulalltag am „Gym“ begleitet, meint Direktor Michael Ableidinger.