Bedingte Haft nach Alk-Unfall

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems am Bezirksgericht Horn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Monat verurteilt. Der Mann hatte alkoholisiert im Juli des Vorjahres einen Verkehrsunfall auf seinem Weg von Langau nach Zellerndorf verursacht, bei dem eine Frau mehrere Kopfverletzungen, Rissquetschwunden an den Armen sowie Hautabschürfungen an Armen und der Bauchdecke erlitten hatte.

Vor Gericht bekannte sich der mehrfach vorbestrafte Mann umgehend schuldig. Ihm tue weniger der Sachschaden („Der ist durch eine Versicherung gedeckt.“), als vielmehr der körperliche und psychische Schaden der Frau leid. Vorgeworfen wurde dem Mann unter anderem, dass er – obwohl er gewusst habe, noch fahren zu müssen – Alkohol konsumiert habe. Das stimme so nicht. Es sei zwar ein Fehler gewesen, während der Arbeitszeit Alkohol zu trinken. Ursprünglich sei aber geplant gewesen, dass ihn ein Kollege nach Hause bringe. Dann sei ein Anruf eines Vorgesetzten gekommen, dass er noch Werkzeug auf eine andere Baustelle bringen solle. Daher habe er sich doch noch hinters Steuer gesetzt. In einer Rechtskurve überholte er dann einen Lkw und übersah den entgegenkommenden Pkw der Frau und kollidierte mit diesem.

Der Mann bat um ein mildes Urteil. Bezirksrichter Thomas Zach anerkannte neben dem Geständnis die Schadenswiedergutmachung – der Angeklagte hat die Regressansprüche der Versicherung über rund 7.000 Euro beglichen – als mildernd, die Vorstrafen als erschwerend. Die einmonatige Haftstrafe wurde auf drei Jahre Probezeit bedingt nachgesehen.

