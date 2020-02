Betrug wirft die Staatsanwaltschaft einem Paar vor: Es soll unter Vorgabe zweier getrennter Wohnsitze im Vorjahr vier Monate die Auszahlung sozialer Leistungen erschlichen haben und bekennt sich vor dem Bezirksgericht Horn nicht schuldig.

Der 31-Jährige sei nach einem heftigen Streit mit seiner Lebensgefährtin ausgezogen, habe bei einem Freund, seiner Schwester oder im Auto geschlafen. „Richtig ist, dass ich jeden Tag bei meinen Kindern war.“ Er habe Hol- und Bringdienste verrichtet und Zeit mit ihnen verbracht. Den Hauptwohnsitz habe er dann bei seinem Freund festgelegt, „weil ich einen gebraucht habe“. Er sei seit den behördlichen Verfahren wieder mit der 23-Jährigen zusammen.

Sie bezieht Mindestsicherung: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen“, betont sie und nennt aus dem Gedächtnis heraus genaue Zahlen, was sie vom Staat erhält. „Das kann gar nicht Betrug sein, denn jetzt in der Lebensgemeinschaft erhalte ich mehr an Sozialleistung.“ Nämlich um 120 Euro mehr, dazu komme das Einkommen ihres Freundes, der eine Arbeit gefunden hat. Eine Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft konnte zwar keine genauen Zahlen nennen, schildert aber, dass der 31-Jährige trotz anderem Hauptwohnsitz immer gegenwärtig gewesen sei. „Er kümmert sich um die Kinder, das muss man ihm zugutehalten“, habe sie aber Zweifel an der Richtigkeit der Angaben. „Mir erscheint es schon so, dass er seinen Lebensmittelpunkt dort hatte.“ Dass die 23-Jährige jetzt mehr Geld erhalte, „ist durchaus möglich“. Das könnte eine Änderung des Vorwurfs von Betrug auf Täuschung lauten. Die 23-Jährige fällt der Zeugin immer wieder ins Wort, der Bezirksrichter ermahnt sie mit scharfen Worten. „Das allerletzte Mal, sonst sitzen’S draußen!“, bringt er sie letztlich zum Schweigen.

Die BH Horn reicht nach, in welcher Höhe die Beschuldigte zu viel Geld erhalten haben soll. Der 31-Jährige will Lohnzettel vorlegen, weil die Behörde zeitweilig von einem Einkommen von 1.200 Euro ausgegangen ist. „Ich habe das niemals geäußert, das wäre dumm“, betont der Mann. Man habe mit der BH-Mitarbeiterin nie über das Einkommen geredet, bestätigt die 23-Jährige. Die Verhandlung wird im Februar fortgesetzt.