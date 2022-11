Regions-Projekt: Radwege nächster Schritt

Die beiden Projektgruppen zur Umsetzung der familienfreundlichen Region Manhartsberg haben ihre nächsten Schritte im Rahmen einer Regionssitzung mit den Regionsvertretern abgestimmt. Dabei setzt die Region stark auf Vernetzung, die durch die Kleinregionsbetreuung der NÖ.Regional koordiniert wird. Bei der Sitzung zu Gast waren auch Vertreter der Tourismusdestinationen Waldviertel und Weinviertel, der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge und der „KLAR-Region“ Horn.

Die Route des neuen Radrundwegs durch die Region Manhartsberg ist vorläufig so geplant, die endgültige Fixierung steht noch aus. Foto: privat

Über den Sommer finalisierte die Projektgruppe „Vernetzung der Rad- und Wanderwege“ die Rund-Radtour durch alle sieben Gemeinden der Region Manhartsberg. Entlang der Strecke und auf vielen Rast- und Aussichtspunkten können die vielfältige Landschaft und die örtlichen Sehenswürdigkeiten erlebt werden. Außerdem gibt es auch Klimawandel-Punkte entlang dieser Rad-Route, an denen die Auswirkungen des Klimawandels sichtbar gemacht oder Maßnahmen gezeigt werden, die bereits zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt wurden. Dabei wurde eng mit der „KLAR-Region“ Horn zusammengearbeitet.

Name des Radwegs durch die Region noch offen

Bei der Regionssitzung wurde auch der Titel für die Rund-Radtour mit den Tourismusdestinationen diskutiert. Da „Region Manhartsberg“ aufgrund der Ähnlichkeit zum bestehenden „Manhartsberg-Radweg“ nicht als Titel in Frage kommt, ist man derzeit auf der Suche nach einem passenden Namen. In der nächsten Regionszeitung soll dazu ein Ideenwettbewerb gestartet werden, verrät Obmann Franz Göd. Die Radtour durch die Region Manhartsberg wird auf den Webseiten der Tourismusdestinationen Waldviertel und Weinviertel noch vor dem Start der nächsten Radsaison online gestellt werden. Eine Beschilderung der Tour ist in einem nächsten Schritt ebenfalls angedacht.

Auch die Projektgruppe, die sich mit der regionalen Abstimmung der Ferienprogramme beschäftig, ist schon aktiv. Über den Sommer wurden die bestehenden Angebote in den sieben Regionsgemeinden erhoben. Bei einem Projektgruppentreffen im Oktober wurde auf dieser Basis besprochen, wie eine Zusammenarbeit im Sommer 2023 aussehen könnte. Dabei könnten mit „Tut gut!“ Synergien genutzt werden. Diese Möglichkeit wurde den Regionsvertretern ebenfalls in der Sitzung vorgestellt.

