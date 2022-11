Gerichtsprozess: „Habe nicht geschaut ...“

Wegen ausbleibender Unterhaltungszahlungen musste sich ein Mann aus der Region Thaya-Taffa-Wild vor dem Bezirksgericht in Horn verantworten. Schon seit Juli 2020 zahlte der Mann keinen Unterhalt mehr an seine mittlerweile knapp 16-jährige Tochter, die in Wien lebt und zu der er genauso wie zu deren Mutter keinen Kontakt mehr hat.

Der Mann bekannte sich schuldig, erklärte aber, gar nicht gewusst zu haben, dass die Zahlungen eingestellt worden seien. Er habe vor einiger Zeit einen Anruf einer Mitarbeiterin der MA 11 bekommen, die ihm gesagt habe, dass bei den Unterhaltungszahlungen ein Überschuss da sei und er die Zahlungen bis auf Widerruf einstellen solle. Das sei ihm zwar spanisch vorgekommen und er habe auf eine schriftliche Benachrichtigung gewartet, ob weiterhin abgebucht werde, habe er aber nicht geschaut.

Der 47-Jährige, der laut eigenen Angaben seit rund drei Jahren keine Einkünfte mehr hat und auch keine Zahlungen vom AMS bekommt, erklärte sich bereit, den offenen Saldo – es haben sich knapp 6.500 Euro angesammelt – zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungszahlungen von 240 Euro monatlich zurückzuzahlen. Dafür ließ ihn Bezirksrichter Thomas Zach mit einer Diversion davonkommen. Er stellte das Strafverfahren auf eine Probezeit von zwei Jahren ein. Während dieser Zeit muss der Mann monatlich neben den laufenden Zahlungen 150 Euro vom Rückstand abstottern. Neben diesem im Rahmen der Diversion gut zu machenden Teil des Rückstandes bleibt die gesamte offene Forderung aufrecht.

