Molder Bauernmarkt feierte 40-Jahr-Jubiläum

Das runde Jubiläum ist gleichermaßen Indiz für die Nachfrage und auch Auftrag, die Erfahrungen der vergangenen Jahre für die weiterhin gute Entwicklung zu nutzen. „Der Bauernmarkt ist Begegnungszonen der besonderen Art und Ort des Miteinanders“, ist Bürgermeister Wolfgang Schmöger überzeugt. 40 Mitglieder versorgen die Konsumenten mit regional produzierten Lebensmitteln. Neben der garantierten Herkunft und Qualität bietet der Markt auch die Möglichkeit, biologische Produkte in jenen Mengen einzukaufen, die man tatsächlich benötigt.

Ein Einkauf am Bauernmarkt trägt damit nicht nur zur regionalen Wertschöpfung bei und stärkt die heimische Landwirtschaft, sondern ist auch ein Beitrag zu einem nachhaltigen und klimafreundlichen Lebensstil. „Die Wertschätzung füreinander, aber auch die steigende Wertschätzung der Konsumenten für Regionales“ sieht Elisabeth Maschek, die seit vier Jahren die Geschicke des Vereins leitet, als wesentliche Entwicklungsmotoren des Molder Bauernmarktes. „Hier gibt es großes Vertrauen, man sieht seinen Produzenten und die Menschen wissen, was sie kaufen. Das ist sicher auch ein Grund, warum er so gut besucht wird“, ist sie sich sicher. Mittlerweile kauft schon die zweite Generation auf dem Bauernmarkt.

Geboten wurde auch ein tolles Rahmenprogramm. Mit Auftritten von Fliederstaudn & Wurzelwerk und der Volkstanzgruppe Rosenburg/Mold wurde das Jubiläum gebührend gefeiert. Pater Michael Hüttel segnet die Gäste und den Bauernmarkt.