Es waren ein paar heiße Tage. Dafür ausschlaggebend war jedoch keinesfalls das Wetter, sondern die Tatsache, dass am Pfingstsonntag Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erstmals ihre Präferenz für eine Autobahn, die auch das Waldviertel durchquert, öffentlich erkennen ließ.

Dass dies vor der für Dienstag Abend festgesetzten Regionalversammlung passierte, war sicherlich kein Zufall. Diese tagte in Vitis, mit dabei waren Vertreter aller politischen Parteien (der Abgeordnete von NEOS war entschuldigt) und der NÖ-Verkehrsplaner Werner Pracherstorfer ( wir berichteten online, siehe hier und unten).

Der grüne Streifen zeigt den Verlauf des Korridors für die „Europaspange“. Foto: Land NÖ | Land NÖ

Den Vorsitz der Regionalversammlung führte der Horner Landtagsabgeordnete Jürgen Maier (ÖVP), sein Stellvertreter ist der Nationalratsabgeordnete Maurice Androsch (SPÖ). Beim Regionalforum wurden diesmal auch die Waldviertler Landesräte Ludwig Schleritzko (ÖVP, der u. a. in NÖ für den Straßenbau zuständig ist) und Gottfried Waldhäusl (FPÖ) beigezogen. In NÖ gibt es insgesamt fünf Regionalverbände, die jeweils Eigentümer der betreffenden Regionalgesellschaften sind und eine Art Regionalgremium zur Interessensabwägung in der Region darstellen.

„Nach einer zweieinhalbstündigen Diskussion hat sich das Regionalforum für die Errichtung der sogenannten ,Europaspange‘ ausgesprochen. Es gab nur eine Gegenstimme und die kam von der Landtagsabgeordneten Silvia Moser (Grüne)“, berichtet Jürgen Maier am Mittwoch.

Dieser positive Beschluss bedeutet, dass die Regionalversammlung nun den nächsten Schritt setzen wird. Das wird mit ziemlicher Sicherheit ein Initiativantrag von wahrscheinlich vier Fraktionen (ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS) im NÖ-Landtag sein, der im Rahmen der Budgetdebatte Mitte Juni eingebracht werden wird. Wird dieser angenommen, muss Landesrat Ludwig Schleritzko mit dem Infrastrukturministerium eine strategische Prüfung des Vorhabens initiieren. Wenn auch diese positiv abgeschlossen werden kann, ist der Weg frei, die Europaspange im Bundesstraßengesetz zu verankern und anschließend Mittel dafür zu bekommen.

„Die Infrastrukturpolitik soll einen positiven Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben“Ludwig Schleritzko, Mobilitäts-Landesrat (ÖVP)

Anfang Juni wird es zusätzlich, wie Jürgen Maier feststellt, eine Hauptregionsversammlung geben, wo Informationen über die geplante „Europaspange“ an alle Bürgermeister weitergegeben werden.

Landesrat Ludwig Schleritzko gab die Entscheidung des Regionalverbandes am Mittwoch bereits bekannt. Er betonte, dass er als Mobilitäts-Landesrat „den Verkehr auf all seinen Wegen im Land effizient und sicher organisieren“ will. „Die Infrastrukturpolitik soll einen positiven Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben“, betonte Schleritzko.

Bereits beim Budget-Landtag des Vorjahres war Schleritzko aufgefordert worden, gemeinsam mit dem Waldviertel eine Plattform zu bilden, um Fragestellungen rund um eine mögliche Autobahn zu bearbeiten. Dies habe er, da die Entscheidung aus der Region kommen müsse, dem Regionalverband Waldviertel übergeben, das Land habe die Studien finanziert.

Im Mittelpunkt standen das Standortpotenzial für Wirtschaft und Tourismus, Fragen der Ökologie und die Verkehrszahlen. Nach der positiven Entscheidung des Regionalverbandes aufgrund dieser Unterlagen komme nun der nächste Schritt.

Es soll sich aber nicht um eine reine „Waldviertel-Autobahn“ handeln, sondern der Norden Niederösterreichs soll besser an das europäische Verkehrsnetz angebunden werden. Schleritzko betont, dass der Korridor in der Mitte einer sehr dynamischen Wirtschaftsregion verlaufe. So werde der Raum Prag bis 2030 seine Wirtschaftsleistung um 65 Prozent steigern, der Raum Brünn um etwa 61 Prozent, die Region rund um die Landeshauptstadt St. Pölten um rund 45 Prozent und der Raum Linz um etwa 20 Prozent. „Daher soll die Europaspange dafür sorgen, dass der Norden Niederösterreichs besser an diese Räume angeschlossen wird und von dieser positiven Entwicklung profitieren kann“, stellte Ludwig Schleritzko klar.

Die Europaspange soll die S 3 mit der S 10 verbinden. Der für die Spange vorgeschlagene Korridor verläuft von Stockerau über Hollabrunn, Horn und Gmünd Richtung Freistadt. Damit würde das Waldviertel an die Europastraße 55 an die Nord-Süd-Achse Kopenhagen-Berlin-Dresden-Prag-Linz, über Venedig Richtung Griechenland, an Süddeutschland und Richtung Schwarzes Meer angebunden. „Die Europaspange ist ein überregional bedeutsames Projekt, mit dem wir europäische Länder und Verkehrsachsen verbinden wollen. Wir denken in europäischen Räumen und zugleich an die Region im nördlichen Niederösterreich“, betont Schleritzko.

Der Landesrat meint, dass der Autobahnbau großen Schwung in die Region bringen werde. Er glaubt an eine Steigerung der regionalen Wirtschaftsleistung von einer Milliarde Euro und zusätzlichen 10.000 Arbeitsplätzen.

Bestehende Achsen werden verbessert

Darüber hinaus will Schleritzko weitere Maßnahmen im Waldviertel setzen. Eine bessere Verbindung von Zwettl Richtung Pöggstall soll geprüft werden, weiters gebe es ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der beiden Hauptachsen Richtung Wien bzw. Richtung St. Pölten sowie zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs, etwa der Franz-Josefs-Bahn.

„Es gibt einen unterschriebenen Pakt mit der ÖBB. Weil der alleinige Ausbau der Straße nicht zielführend ist, wird die Franz-Josefs-Bahn schneller als ursprünglich geplant verbessert. Fahrzeitverkürzungen und bessere Anbindungen soll es daher statt 2027 bis 2030 schon 2024 bis 2027 geben. „Es gibt heute 800.000 Zugkilometer und 2,2 Millionen Buskilometer mehr im öffentlichen Verkehr als vor zehn Jahren“ betont Ludwig Schleritzko.

Auf den bestehenden Achsen soll es zu Spurzulegungen bei Stratzing, Droß und Gneixendorf sowie zum Bau der Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen kommen, Richtung Wien zu Spurzulegungen bei Fürwald, Heldenberg-Nord und Heldenberg-Süd sowie zum dreispurigen Ausbau der A 22 bei Stockerau. Bis 2020 soll das Straßenpaket für das Waldviertel in der Höhe von 180 Millionen Euro umgesetzt werden.

Landesrat Gottfried Waldhäusl sieht den Beschluss als „Super-Sache“ und als wichtig an, „dass alles möglichst schnell geschieht, damit die Ausdünnung der Bevölkerung nicht noch stärker wird“. Maurice Androsch (SPÖ) trägt die Entscheidung für die Autobahn schon seit Beginn der Diskussion mit.

Erste Kritik wurde schon artikuliert

Erste Kritik an den Plänen kam bereits von Josef Baum namens des „Verkehrsforums“ Waldviertel und von Gerald Hohenbichler im Namen der Initiative „Pro Franz-Josefs-Bahn“, die beide den Autobahnbau nicht als den richtigen Weg für die Region sehen.