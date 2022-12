Der Start in den Wohntraum in Sigmundsherberg

Werbung

In einer kleinen, dafür umso feineren Feier wurden die neuen Bewohner der Reihenhausanlage in Sigmundsherberg willkommen geheißen. Wie die NÖN berichtete, entstanden in der Christophorus-Siedlung sechs neue Reihenhäuser mit Wohnflächen von knapp 110 m². Mit dieser Anlage setzten die Marktgemeinde Sigmundsherberg und die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) einen weiteren Schritt in der jahrelangen Partnerschaft, waren sich WAV-Direktor Manfred Dambeger und Bürgermeister Franz Göd einig. Aktuell gibt es für beide Partner in der Planung des neuen Gemeindezentrums ebenfalls viel zu tun.

Lob von Damberger gab es für Architekt Reinhard Litschauer. Gerade beim sozialen Wohnbau sei die Aufgabe für Architekten nicht leicht. „Die Häuser sollen nicht nur gut ausschauen, sondern auch funktionieren, dürfen nicht teuer sein und auch nicht kaputt gehen“, sagte Damberger – all das habe Litschauer perfekt umgesetzt. Der meinte, dass sich bei diesem Projekt die langjährige Zusammenarbeit beim Reihenhäuser-Bau mit der WAV positiv gezeigt habe. Er habe hier alles untergebracht, was man sich in einem Einfamilienhaus wünscht. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Teuerungen werde ohnehin der Reihenhausbau an Bedeutung gewinnen.

Aus Sicht von Bürgermeister Göd besonders schön: „Dass ich hier auch nicht so bekannte Gesichter sehe – denn das bedeutet, dass es Zuzug in unserer Gemeinde gibt“, meinte er in Richtung der neuen Bewohner. Ausschlaggebend dafür sei neben der Anbindung an die Franz-Josefs-Bahn die gute – und aus der Anlage leicht zu erreichende Infrastruktur mit Kinderbetreuungseinrichtungen, Spielplatz, Freibad, Bank, Arzt, Nahversorger und Kirche.

Mit dem Bau ist jetzt übrigens fast der gesamte Platz in der vor zehn Jahren neu geschaffenen Siedlung belegt. Jetzt steht noch ein weiteres Reihenhausprojekt mit der WAV an. Aktuell gibt es in der Siedlung laut Göd 135 Hauptwohnsitzer. Damit könne man die Christophorus-Siedlung als Erfolgsprojekt bezeichnen.

