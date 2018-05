Mit einem neuen Sendemast der T-Mobile in Kattau soll endlich auch für die Kattauer das Handyzeitalter anbrechen. „Bisher scheinen die Funkwellen an einer unsichtbaren Mauer an der Ortstafel von Kattau abzuprallen“, so Bürgermeister Nikolaus Reisel. Der Ärger bei der Bevölkerung in Kattau ist natürlich dementsprechend groß.

„Schließlich profitieren auch viele Landwirte und Betriebe“Nikolaus Reisel

Bereits vor zwei Jahren gab es massive Probleme mit dem Handyempfang in der Gemeinde Klein Meiseldorf, die bis zu Alarmierungsproblemen bei Feuerwehr und Rettung führten. Dies war ausschlaggebend dafür, dass ein Provider gesucht und mit A1 auch gefunden wurde, der damals in Klein Meiseldorf einen Sendemast errichtete. Trotz des Versprechens, alle Katastralgemeinden servicieren zu können, blieb Kattau bis heute in einem Funkloch.

„Wir kennen dieses Problem auch. Besonders in unseren Katastralgemeinden Roggendorf und Klein Jetzelsdorf“, ergänzt der Bürgermeister von Röschitz, Christian Krottendorfer. Und so lag es fast auf der Hand, dass ein gemeinsamer neuer Anlauf bei den Providern unternommen wurde, um das bestehende Problem zu lösen. „Schließlich profitieren nicht nur Private, sondern auch viele Landwirte und auch die Betriebe der Region sind zusehends auf eine funktionierende Mobilfunk- und Internetanbindung angewiesen“, fasst Reisel die Situation zusammen.

Mit T-Mobile wurde schließlich ein Anbieter gefunden, der auf dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Pachtgrund in Kattau einen Sendemast errichten wird. Dieser 30 Meter hohe Mast wird aufgrund seiner Lage das Funkloch in Kattau schließen und auch die Röschitzer Katastralgemeinden Roggendorf und Klein Jetzelsdorf servicieren können. Darüber hinaus ist mit der LTE Technologie auch die Nutzung des mobilen Breitbandes möglich.

Neuer Mast auch für Röschitz geplant

Nutznießer werden ab Herbst dieses Jahres in einem ersten Schritt primär T-Mobile Kunden sein. Und das ist auch der kleine Wermutstropfen bei der nun geschaffenen Lösung. Für A1-Kunden in Kattau ändert sich derzeit nichts. „Wir hoffen aber, dass in weiterer Folge so wie in Klein Meiseldorf eine ARGE gebildet wird“, so Nikolaus Reisel. Dort nutzen mittlerweile A1 und T-Mobile den Sendemasten gemeinsam. Ein Modell, das auch für einen weiteren Sendemast, der in Röschitz errichtet werden soll, angedacht ist.