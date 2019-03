Eingeladen hatte Gerhard Tschugguel, Inhaber der Horner Bücherstube, der den Reinerlös aus dem Verkauf der Bücher an diesem Abend für Sissy Prölls „Hilfe im eigenen Land“ stiftete.

Der ehemalige Profil-Chefredakteur Manfred Lackner hat die Gespräche der beiden aufgezeichnet und als Buch („Zwei Lebenswege – eine Dabatte“) zu Papier gebracht.

Welche Antworten Prölls er zu Fragen über seine Kindheit, seinen Weg in die und in der Politik, seinen Abschied und über die derzeitige Regierung erhielt, ist in der Printausgabe der Horner NÖN am kommenden Mittwoch zu finden.