„Der schönste Fleck auf Erden – des waß‘ i genau, der liegt im schönen Kamptal, des is‘ mei‘ Thunau.“ So poetisch beschreibt Reinhard Zeug, natürlich ein gebürtiger Thunauer, seinen Wohnort.

„Wenn man von meinem Balkon hinausschaut, da kann man gar nicht anders, da müssen einem solche Zeilen einfallen“, schildert er enthusiastisch und verweist auf den Blick hin zur Burg („Sie heißt zwar Burg Gars, steht aber in Thunau!“), hinab in den Hirschbachgraben und zum Kamp – und zu den beiden Gasthäusern Falk und Klackl, wo er „beim Friedl und beim Poidi“ gerne eingekehrt ist. Und das jetzt auch wieder tun kann.

„Thunauer Lied“. Seine Gedanken und seine Vorlieben für Thunau hat er in Gedichtform gebracht, weil er aber ein exzellenter Musiker ist, hat er selbstverständlich daraus ein Lied, das „Thunauer Lied“, komponiert und die Schönheiten des Heimatortes auch in Noten ausgedrückt. Bei der Umsetzung behilflich waren ihm sein Bruder Alexander Zeug (Tenorhorn) und Herbert Katholnig (Gitarre), er selbst tritt als Sänger, Keyboarder und Trompeter in Erscheinung.

„Reini“ spielt bei der Bürgermusikkapelle Gars ebenso wie bei der Big Band Formation Horn oder in einer Reihe von Kleingruppen, manchmal auch solo am Keyboard – und ist in welcher Formation auch immer der Spaßmacher der Truppe. Nicht zu vergessen der geprüfte Drohnenflieger Johannes Heissenberger, der für die spektakulären Luftaufnahmen sorgte. „Denn die Leute wollen nicht nur etwas hören, die wollen auch etwas sehen.“ Dass beides gelungen ist, kann man jederzeit auf YouTube (einfach als Suchbegriff „Reinhard Zeug“ eingeben) sehen und hören.

Der Ausblick vom Balkon auf die Burg, seinen Heimatort – und auf eines seiner Lieblingswirtshäuser – inspirierten Reinhard Zeug. Rupert Kornell, Rupert Kornell

Komponist und Arrangeur. Als Komponist ist der 52jährige Zeug, von Beruf Polizist im Rang eines Gruppeninspektors mit Dienststelle Brunn an der Wild, schon früher in Erscheinung getreten, etwa mit dem „Teichwiesen-Blues“ oder dem „Waldviertler Heimatlied“, etliche Melodien hat er noch in der Lade bzw. am Computer. Im Keller seines Domizils hat er ein Tonstudio eingerichtet, das alle „Stückerl“ spielt. Weil ihm neben dem Musizieren auch das Arrangieren taugt, hat er es in einem Fernstudium zum „Toningenieur“ gebracht.

Der Polka-Teil stammt aus seiner Feder, der folgende und abschließende Walzer („Geh ziagts ma de Schuach aus, de Gaudi geht an“) darf als bekannt vorausgesetzt werden. Aber – damit nicht genug, hat er ein altes, in Thunau früher gern gesungenes Lied, nach dieser Melodie, nämlich „Ja, wer an Thunau‘ra, an Thunau‘ra was tuat, der geht ham‘ voller Bluat …“ integriert.

Erinnerungen an früher. Ob das nicht etwas sehr blutrünstig ist? „Nein“, beschwichtigt Zeug, „das hat man früher so gesungen, wie mir auch meine Eltern bestätigt haben. Und das hatte auch seinen Hintergrund: Es gab halt immer eine Debatte, ob der Garser oder der Thunauer Kirtag der bessere, der schönere, der lustigere ist. Und da sind halt manchmal auch die Fäuste geflogen …“