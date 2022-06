Denkmal-Pflege: Pest-Marterl wurde saniert

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Einer Gruppe engagierter Handwerker rund um Reinhard Weingartner und Pfarrer Sebastian Schmölz ist es zu verdanken, dass ein altes Marterl nach einer Generalsanierung am 25. Mai wieder seiner Bestimmung übergeben werden konnte.

Alle Beteiligten brachten ihr handwerkliches Geschick und Wissen in dieses Projekt mit ein und so entstand nach vielen Arbeitsstunden und -schritten am Ortsrand wieder ein Kleindenkmal, das zum Verweilen, Innehalten und Beten einlädt.

Schmölz fand in der Pfarrchronik von Reinprechtspölla Hinweise dafür, dass während der Pestepidemie im 17. Jahrhundert nahe des heutigen Standortes des Marterls ein Pestfriedhof bzw. eine Pestgrube existiert hat. Nach dem Abklingen der Pest wurde hier ein Denkmal als Dank für das Pest-Ende errichtet. Im Beisein aller Beteiligten und vieler Gemeindebewohner segnete Schmölz das renovierte Marterl und war sichtlich bewegt und dankbar, dass dieses geschichtsträchtige Kleinod vor dem Verfall gerettet wurde.

Bei dieser Segnung spendete Schmölz noch einen Rosenkranz und erhielt vom Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg, dem die Pfarre Reinprechtspölla zugehörig ist, einen alten „Leopoldi-Pfennig“ als zusätzliche Gabe.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.