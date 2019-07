Landmaschinen aus der Türkei im Waldviertel? Das gibt es demnächst bei der Firma Kfz Manhart in Reinprechtspölla. Denn das junge Unternehmen von Philipp Manhart ist nun Generalimporteur des türkischen Landmaschinen-Produzenten „Özduman“ in Österreich. Damit ist Manhart, der sein Unternehmen 2012 gegründet hat, erstmals „Alleinansprechpartner“ für ein ausländisches Unternehmen in Österreich. Der gelernte Landmaschinentechniker, der auch Kfz-Techniker gelernt hat, setzt seit 2015 auf den Vertrieb von Landmaschinen als zweitem Standbein neben seinem Kfz-Service-Betrieb.

Dass man mit türkischen Landmaschinen in Österreich punkten kann, davon ist Manhart felsenfest überzeugt. Auch als man etwa die Produkte einer polnischen Landmaschinenfirma ins Portfolio aufgenommen habe, sei man dafür belächelt worden. „Dann haben wir mit diesem Unternehmen aber tolle Erfahrungen gemacht. Die Kunden haben rasch gesehen, dass sie bei uns nur Produkte bekommen, hinter denen wir zu 100 Prozent stehen. Wir testen alles selber und verkaufen nichts, was nicht funktioniert“, sagt Philipp Manhart.

Daher testet er sämtliche seiner Produkte auch am eigenen Hof auf ihre Tauglichkeit. Zum Kundenstamm zählen deshalb auch weniger Großbetriebe, sondern „Klein- oder Mittelbetriebe, wie wir selber einer sind“, meinte Manhart. Mit „Özduman“ wolle man nun aber auch für größere Kunden interessanter werden. Während ein Großteil der Kunden noch aus dem Bezirk Horn komme, habe man auch schon einige aus den Bezirken Gmünd und Waidhofen.

Wie der Kontakt zu der türkischen Firma aufgebaut wurde? „Die Türken haben einen Partner in Österreich gesucht. Sie haben sich umgeschaut, uns gefunden und sind dann auf uns zugekommen“, erzählt Manhart. Die Chemie habe gleich gepasst, jetzt wolle man voll durchstarten. Durch die neue Marke wolle man sich nun ein Alleinstellungsmerkmal zulegen.

Erstmals präsentiert werden sollen die türkischen Geräte beim Feldtag am 15. August. Die Firma Özduman ist in der zentralanatolischen Stadt Konya beheimatet. Dort erfolgt auch in einer 27.000 m 2 großen Halle die Produktion von Traktoren, Sicherheitskabinen, Pflügen, Eggen und anderer Produkte. Das 1976 gegründete Unternehmen gilt in der Türkei als führend am Landmaschinensektor. Neben der Türkei selbst sind Nordafrika und der Balkan wichtige Absatzgebiete für das Unternehmen.