Metallbaubetrieb Riel: Doppelte Lehrlingsfreude

Gleich doppelte Lehrlingsfreude gibt es in der Firma Metallbau Riel GmbH in Reinprechtspölla. Zum einen schloss mit Kristina Gigl der erste im Unternehmen ausgebildete weibliche Lehrling seine Lehre mit tollen Bewertungen ab, zum anderen besuchte Josef Brauneis seine ehemalige Ausbildungsstätte.

Ein „Comback“ nach acht Jahrzehnten

Das Besondere daran: Brauneis ist mittlerweile 96, seine Lehrzeit liegt acht Jahrzehnte zurück. Jetzt wollte er noch einmal seinen Ausbildungsbetrieb besuchen – und außerdem wissen, wer die Nachfolger seines damaligen Lehrherrn sind. Auch auf ein Wiedersehen mit den damaligen Kindern seines Lehrherrn – Brauneis lebte wie damals üblich als Lehrling mit der Familie mit und betreute die Onkel und Tanten des heutigen Firmenchefs Karl Riel – freute sich Brandeis. Dass es dabei stundenlang Geschichten von damals zu erzählen gab, versteht sich von selbst. So wurde etwa der tägliche halbstündige Gang ins benachbarte Milchhaus in Erinnerung gerufen. Dort wurde getratscht und der Kontakt zur Dorfbevölkerung gepflegt.

Der 96-Jährige führte nach seiner Lehrzeit und nach seiner Zeit im Zweiten Weltkrieg bis 1985 eine Schmiede in Mautern. Riel zeigte sich von der Agilität und „Einzigartigkeit“ seines Besuchers begeistert. Bei einem Rundgang stellte Riel Brauneis den modernen Betrieb vor. Sein Gast konnte sich dabei davon überzeugen, dass bei der Firma Riel in den vergangenen acht Jahrzehnten kein Stein auf dem anderen geblieben ist.

Moderner Metallbau fordert große Vielfältigkeit

Das Gleiche gilt für die Ausbildung von damals und heute. Nicht nur den täglichen Gang ins Milchhaus gibt es für die 20-jährige Kristina Gigl nicht mehr. Sie absolvierte ihre Doppel-Ausbildung zur Metall- und Konstruktionstechnikerin in einem hochmodernen Maschinenpark. Gigl habe mit ihrem selbstbewussten Auftreten von Anfang an gezeigt, dass sie auch als Frau im Metallbau das richtige Metier gefunden hat. Aber nicht nur bei der Ausbildung im Betrieb, auch in der Berufsschule überzeugte sie und brachte immer Auszeichnungen mit nach Hause. Einen tollen Erfahrungsschatz sicherte sie sich im Rahmen von „Let‘s Walz“ bei einem Praktikum im italienischen Pistoia.

Was Gigl an ihrem Job gefällt? Das breite Aufgabengebiet und Arbeitsumfeld im Bereich der Metalltechnik, das in den vergangenen Jahren große Veränderungen erfahren hat. Das rasche „switchen-können“ zwischen der Bearbeitung eines Edelstahlgeländers zu Blech- oder Metall-Glasbau sei zwar herausfordernd („Du musst überall sattelfest sein“), lasse im Job aber keine Langeweile aufkommen. Und diese Vielfalt sei es auch, die seinen Betrieb von anderen abhebe, sagt Riel. Er habe sich mit seinem Betrieb nicht spezialisiert, sondern wolle als universeller Anbieter im Bereich Metall- und Glasbau sowie in der Aluminium-, Edelstahl und Stahlverarbeitung für seine Kunden da sein.

Firmen setzen wieder stärker auf Regionalität

Die Auftragslage für seinen Betrieb – mit Sohn Felix ist schon die vierte Generation mit an Bord – habe sich in den vergangenen Monaten sehr rosig präsentiert. Neben der privaten und der öffentlichen Bauseite nehmen vor allem die gewerblich-industriellen Zuliefer-Aufträge und Auftragsfertigung immer stärker zu. Betriebe aus der Region würden Aufträge, die früher ins Ausland gegangen sind, jetzt wieder lieber an heimische Unternehmen vergeben. Auch in diesem Bereich habe Corona zu einer Rückbesinnung auf Regionalität geführt, sagt Riel.

Neue Fachkräfte sucht Riel übrigens laufend. Er bietet auch jeden Sommer jungen Menschen die Chance, im Rahmen von Praktika in den Metallbau zu schnuppern – und ist damit auch erfolgreich. Ein Mitarbeiter, der vor Jahren diese Chance genutzt hat, sei mittlerweile wichtiger Bestandteil seines Teams.