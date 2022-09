Von Pernegg nach Südamerika: „Wie in einem Karl May-Film!“

Lamas, die Nutztiere der Anden tragen Lasten, liefern Wolle – und landen mancherorts sogar auf dem Teller. Foto: Victoria Winkelhofer/Paul Horntrich

„Hätte Karl May seine Romane in Nordamerika verortet, wenn er gewusst hätte, dass es den ‚Wilden Westen‘ auch in Südamerika gibt?“ Diese Frage stellte sich die gebürtige Perneggerin Victoria Winkelhofer, als sie in den vergangenen Wochen mit ihrem Weinviertler Freund Paul Horntrich quer durch Südamerika reiste.

„Es hat mich immer schon in die weite Welt gezogen“, schildert Winkelhofer, die auch schon Ägypten oder Zentralasien „abseits des Mainstreams“ bereist hat. „Die Hauptrouten sind für die Touristen. Ich möchte lieber die tatsächliche, die ursprüngliche Kultur erleben. Man lernt so viele nette Menschen kennen, wenn man die touristischen Pfade ein wenig verlässt“, schwärmt sie und erinnert sich für die NÖN an ihre Reise durch Südamerika.

Start in Argentinien

Wir starteten in der nordargentinischen Stadt Salta, in der man immer noch echte Cowboys antreffen kann. Nur nennt man sie hier ‚Gauchos‘ und statt an Strohhalmen kauen sie an Cocablättern. Einer der ersten Stopps brachte uns zum ‚Tren a las nubes‘, dem „Zug in die Wolken“. Die Zugstrecke, die umrahmt von spektakulären Felsformationen mitten in die Anden gebaut wurde, bescherte uns überwältigende Ausblicke. Mit Jesus (ein gewöhnlicher Vorname in Lateinamerika), unserem Tourguide, fuhren wir in die Wolken, bis zum Viadukt La Polvorilla, das auf 4.220 Metern Seehöhe liegt.

Nächste Station Bolivien

Vor uns erstreckte sich ein unendlich scheinendes weißes Meer aus Salz. Die Salzwüste bei Uyuni ist die größte der Welt. Wir brausten im 4x4 über den salzigen Boden, der unter den Reifen knirschte, zu einem Hotel, das aus Salzziegeln gefertigt wurde.

Beeindruckend: Meterhohe Kakteen ragten auf einer fruchtbaren Steininsel aus dem Salzmeer. Foto: Victoria Winkelhofer/Paul Horntrich

Einige Kilometer weiter ragte eine fruchtbare Steininsel aus dem Salzmeer, auf der meterhohe Kakteen wuchsen, hinter denen man Lucky Luke vermuten könnte. Auf unserer mehrtägigen Tour durch die Salzwüste und den Nationalpark ‚Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa‘ legten wir einen Stop am ‚Lago Místico‘, dem mysteriösen See ein. Wäre der „Schatz im Silbersee“ nicht in Kroatien gedreht worden, wäre dieser See die perfekte Kulisse dafür gewesen.

Bei der Wanderung durch das sumpfige Tal, hin zum Fuß eines Felszuges, fühlte man sich tatsächlich wie in Karl Mays Romanen. Hinter Felsbrocken hüpften überdimensionierte Chinchillas herum und die steppenartige Landschaft war voller Lamas. Die flauschigen Lamas werden hier von alters her als Nutztiere gehalten, aus ihrer Wolle stellt man Kleidung her und manchmal landen sie sogar auf dem Teller. Andere Länder, andere Sitten kann man da nur sagen.

Die Atacama-Wüste

Das letzte Highlight wartete in der Atacama-Wüste auf uns. Die Atacama ist die trockenste Wüste der Welt, an manchen Orten hat es schon seit Jahrzehnten nicht mehr geregnet. Bekannt ist sie vor allem unter Astronomen, die hier seit langem Meteoriten aus dem Wüstenstaub ausgraben. Weil die Wüste de facto nicht bewohnt ist, bietet sie optimale Bedingungen, um der Lichtverschmutzung zu entgehen und Sterne zu beobachten.

Das nutzten auch wir, um die Ringe des Saturn, das nur auf der Südhalbkugel sichtbare Kreuz des Südens und zahlreiche andere Sternbilder zu bestaunen. Ob Winnetou und Old Shatterhand den Sternenhimmel wohl auch so gesehen haben?

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.