„Man könnte fast sagen: ,Heuer boomt der Garser Heiratsmarkt!‘“, scherzt Bürgermeister Martin Falk angesichts der rekordverdächtigen Zahlen, die von den beiden Standesbeamtinnen Martina Führer und Sabine Steiner gemeldet wurden: Bis September haben sich 33 (!) Paare angemeldet, die sich bereits vermählt haben bzw. dies in den nächsten Wochen tun wollen. Zum Vergleich: In den letzten fünf Jahren wurden zwischen 14 (2017) und 24 Paare (2019) getraut, im Corona-Jahr 2020 gab es immerhin 20.

Weniger kirchliche Trauungen. „Wie in vielen anderen Gemeinden gibt es auch bei uns immer weniger kirchliche Trauungen, die standesamtliche wird aufgewertet“, weiß Falk. „Dem haben wir Rechnung getragen und den Trauungssaal im Rathaus den Bedürfnissen angepasst.“ Stand bisher im Untergeschoß ein etwa 35 m² großer Raum für die Hochzeitsgäste zur Verfügung, so wurde durch die Adaption eines Nebenraums samt einer Verbindungstür nun eine doppelt so große Fläche geschaffen. Falk: „Damit ist für größere Trauungen ein Ausweichen in den Rathaussaal, was auch mit Kosten verbunden ist, nicht mehr notwendig, auch eine Agape ist in den neu eingerichteten und klimatisierten Räumen möglich.“ Die Kosten für den Um- und Ausbau betrugen rund 30.000 Euro.

Flexible Standesbeamtinnen. Dass es bei den 33 Trauungen bis Ende September nicht bleiben wird, ist für Führer und Steiner klar: „Es kommen immer wieder Anfragen, nach Möglichkeit stehen wir – außer am Sonntag – auch kurzfristig zur Verfügung.“ Flexibel sind die beiden Standesbeamtinnen auch bei den Locations: „Da gehen wir fast immer auf die Wünsche ein, aber gewisse Örtlichkeiten wie etwa an einer Bar oder im Freibad sind halt nicht möglich.“

So wurden eine Reihe von Trauungen nicht nur im Trauungssaal im Rathaus, sondern auch außer Haus vollzogen, etwa auf der Burg, am Wachtberg, im Kurpark, in einem Privatgarten oder auf dem Platz vor der Kirche in Maiersch.

Von Ambiente beeindruckt. Woher die Hochzeitspaare kommen? „Zu rund zwei Drittel aus der Großgemeinde Gars selbst oder von Personen mit Gars-Bezug“, wissen Führer und Steiner. „Da hatten wir unter anderem auch Leute, die sich in der Reha kennen- und liebengelernt haben und eben hier heiraten wollten.“ Das restliche Drittel sind Auswärtige, die etwa schon bei einer Hochzeit in Gars als Gäste und vom Ambiente beeindruckt waren. „Und weil die beiden das wirklich fabelhaft machen!“, ergänzt Falk.