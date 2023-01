Weitersfelder Forstmeister-Marterl wurde saniert

Werbung

Auf Initiative von Kameradschaftsbund-Ehrenobmann Friedrich Schmidt wurde die „Forstmeister Marter“, ein neben dem Weitersfelder Lohgraben stehender Obelisk, einer Renovierung durch die Steinmetzfirma Felzl unterzogen.

An den Gesamtkosten in Höhe von rund 2.300 Euro beteiligten sich in großzügiger Weise Forstmeister Albrecht Bongart, die Marktgemeinde Weitersfeld sowie der Kameradschaftsbund, Ortsgruppe Weitersfeld.

Die nunmehr wieder lesbare Aufschrift auf dem Gedenkstein erzählt selbst die Geschichte dieses Gedenksteins: „Am 16. Dezember 1818 wurde an dieser Stelle der fürstlich Khevenhüller’sche Forstmeister Christian Hevin von Navarre, k. k. Hauptmann in der Armee, im 53. Lebensjahr stehend nach Beendigung einer Kreisjagd durch Unvorsichtigkeit erschossen“.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.