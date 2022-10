Frische Kräfte für die Meiseldorfer Gemeindepolitik

Klampfer wurde 1995 in Horn geboren, absolvierte das Franzisco-Josephinum Wieselburg und arbeitet am elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb. Thomas Zeitelberger wurde 1997 in Horn geboren und arbeitete nach der HAK Horn bei der Kronen Zeitung und der Landjugend Niederösterreich. Derzeit ist er Pressesprecher der Niederösterreichischen Umweltverbände.

Matthias Pithan verzichtete Ende September aus sein Mandat im Gemeinderat und legte auch alle anderen politischen Funktionen zurück. Neben beruflichen Gründen - Pithan ist Stadtamtsdirektor in Horn - wolle er künftig auch mehr Zeit für seine Familie haben.

Um einen geordneten Übergang zu garantieren, wurde schon früh mit den beiden Nachfolgern das Gespräch gesucht. Schon vor ein paar Wochen wurde Zeitelberger zudem zum neuen Ortsparteiobmann der Volkspartei Maigen gewählt. Klampfer fungiert hier als einer seiner Stellvertreter.

Lobende Worte für Pithan kamen von Bürgermeister Niko Reisel. Die Gemeinde Meiseldorf habe in Pithan einen wertvollen Funktionär und Experten für juristische Angelegenheiten. Er sei dankbar, dass die Gemeinde auchin Zukunft auf dieses Knowhow zurückgreifen könnten. Mit Klampfer und Zeitelberger bekomme sein Team Verstärkung durch „zwei junge, motivierte Kräfte. Durch die Aufgabenteilung haben die Maigner nun zudem noch einen Ansprechpartner mehr als bisher.“

