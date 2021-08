Eine Rochade gibt es bei der FPÖ-Gemeinderatsfraktion in Horn: Ronald Zöchmeister legt sein Mandat als Gemeinderat zurück. Als Nachfolger wird der 23-Jährige Wolfgang Frank neu in den Gemeinderat einziehen.

Ex-Stadtrat Ronald Zöchmeister beendet seine lokalpolitische Tätigkeit nach sechs Jahren. Kalchhauser, privat

Als Grund für seinen Rückzug macht Zöchmeister gegenüber der NÖN berufliche Gründe verantwortlich. Er sei als Bauleiter viel unterwegs und unter der Woche kaum zu Hause. Das habe es zuletzt schon sehr schwer gemacht, an Sitzungen teilzunehmen. „Manchmal konnte ich mir freinehmen, aber natürlich nicht immer. Da die berufliche Belastung zuletzt noch intensiver geworden ist, sehe ich keinen Sinn mehr darin, im Gemeinderat zu bleiben“, sagt Zöchmeister. Er habe seit seinem Einzug in den Gemeinderat im Jahr 2015 immer gerne für die Stadt Horn gearbeitet, es sei aber gerade bei einer Zwei-Mann-Fraktion nicht möglich, nur mit halber Kraft dabei sein zu können.

Frank: Will mich für Junge einsetzen

„So eine Aufgabe musst du zu 100 Prozent ernst nehmen, wenn du deine Anliegen durchbringen willst“, meint Zöchmeister, der von 2016 als Nachfolger von FPÖ-Urgestein Johann Riegler bis zur Gemeinderatswahl 2020, als die FPÖ von drei auf zwei Mandate schrumpfte und dadurch den Sitz im Stadtrat verloren hat, auch als Verkehrs-Stadtrat aktiv war. Mit dem Rückzug wolle er auch keine weiteren Diskussionen über seine Sitzungsteilnahmen aufkommen lassen: „Ich will der Partei nicht schaden.“

Wolfgang Frank kam 2019 – also kurz vor der letzten Gemeinderatswahl – zur FPÖ. Der gelernte Dachdecker und Spengler lebt direkt in Horn. Warum es ihn in die Lokalpolitik zieht? „Ich will mir erstens einmal anschauen, wie das alles funktioniert. Und zweitens will ich mitentscheiden, in welche Richtung sich die Stadt Horn entwickelt“, sagt er gegenüber der NÖN. Ihm gehe es darum, sich in erster Linie für Anliegen junger Menschen einzusetzen und mit seiner Mitarbeit den „Jugendlichen der Stadt eine gute Zukunft aufzubauen“.