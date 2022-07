"Rock.Pop.Blasmusik" begeisterte Publikum in der Freizeithalle Langau

Es ist ja an und für sich nichts Neues, wenn man sagt, dass die Musikkapelle Langau in allen Genres zuhause ist. Aber angesichts der Darbietungen am Wochenende in der Freizeithalle – aus Witterungsgründen musste die Veranstaltung kurzfristig vom Hauptplatz in die Freizeithalle verlegt werden – muss diese Feststellung ein weiteres Mal getroffen werden. Bei „Rock.Pop. Blasmusik“ zogen die Musiker aller Alterstufen alle Register ihres Könnens und begeisterten das Publikum, das sich erst nach etlichen Zugaben zufrieden gab.

Den Auftakt machten „Die jungen Langauer“, die sich seit 2012 mit deren Leiter Harald Schuh („Damals sind noch die meisten in die Schule gegangen, jetzt dürfen sie schon länger aufbleiben!“) der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben haben und ihre Spielfreude auch auslebten.

"Alte Kameraden" als Marsch und als Swing

Auf die Jugend setzt man seit jeher schon bei der Gruppe „Die Bande“, die aus der Musikschule hervorgegangen ist und sich nicht nur, aber an diesem Abend unter der Leitung von Marlene Olbricht und Christoph Reiss besonders der Unterhaltungsmusik („Coconut-Song“, „Hang on Sloopy“) widmete. Verstärkt wurden die Langauer durch Kollegen aus der Jugendkapelle Pernegg.

Den längsten Part des Abends bestritt schließlich die Musikkapelle Langau, die gleich fünf Dirigenten am Pult hatte: Kapellmeister Harald Schuh sowie seine Kollegen Stefanie Benesch, Marlene Olbricht, Stefanie Kielmayer und Thomas Herzan. Sie spannten äußerst gekonnt den Bogen von Udo Jürgens-, Beach Boys- und Reinhard Fendrich-Medleys über die Toten Hosen („An Tagen wie diesen“), Ed Sheeran („Perfect“) oder Avicii („Hey Brother“) bis hin zum klassischen Marsch, wobei „Alte Kameraden“ nicht nur als solcher, sondern auch swingend zum Besten gegeben wurde. Einhellige Meinung: ein toller Abend!

