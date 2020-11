Coronasicherer Christbaumkauf ist gesichert .

Für Verärgerung beim Rodingersdorfer Franz Raith, Obmann der Niederösterreichischen Christbaumbauern, sorgte am Wochenende ein Bericht in einer Tageszeitung. „Anders, als es in diesem Artikel vermittelt wurde, steht dem selbstgemachten Adventkranz mit Schmuckreisig vom Bauern oder auch dem Christbaumkauf nichts im Wege", sagt Raith.